Fillonova manželka vraj predložila dôkazy o práci pre manžela

V rozhovore Fillonová uviedla, že aféra na ňu veľmi dolieha. Vysvetlila, že „to, čo robila, nepovažovala za politiku. Pracovala som pre manžela a obyvateľov (departementu) Sarthe“.

„Mojou úlohou bolo pomáhať pri jeho kontaktoch ako poslanca s ľuďmi. (Bola to) (…) len táto časť politiky,“ vyhlásila Fillonová, ktorá uviedla, že naďalej stojí pri svojom manželovi.

Ako dôkaz svojich tvrdení redaktorom JDD predložila e-maily od svojich spolupracovníkov, či vlastné zápisky a podklady pre neskoršie manželove príhovory, ktoré ukázala aj vyšetrovateľom. Poznamenala, že vyšetrovateľom poskytla aj písomnosti, ktoré dokazujú, že skutočne pracovala i pre časopis Revue des Deux Mondes.

Dodala, že vedela, čo podpisuje, keď uzatvárala zmluvy, a bola si vedomá aj výšky odmeny za takto dohodnutú prácu. Uviedla tiež, že vedela o tom, že ako asistenti jej manžela boli platené aj ich deti. „Všetko bolo legálne a priznané,“ spresnila.

Uviedla, že vždy bola pri manželových politických rozhodnutiach. „Mám jeho plnú dôveru, aj vďaka mojej diskrétnosti a lojálnosti. Vždy mu hovorím pravdu, nie ako jeho spolupracovníci…Na rozdiel od iných, ja ho neopustím,“ zdôraznila. Poznamenala, že to je práve ona, kto Fillona „každý deň“ presviedča, že treba „vydržať až do konca“. „Bude to on, kto rozhodne,“ dodala.

Fillon zostáva kandidátom strany Republikáni (LR) aj napriek predvolaniu na výsluch na 15. marca, ktoré by mohlo vyústiť do vznesenia obvinenia zo sprenevery finančných prostriedkov. Fillon svoju vinu stále odmieta.

Aféra nazvaná Penelopegate spôsobila prudký pokles popularity Fillona u voličov, aj keď ešte prednedávnom bol považovaný za favorita blížiacich sa prezidentských volieb. V posledných dňoch z Fillonovho volebného štábu odišli viacerí blízki spolupracovníci.