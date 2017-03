Iracká armáda obnovila ofenzívu na západnej časti Mósulu

S odvolaním sa na armádneho hovorcu o tom informovala agentúra Reuters. Od začiatku operácií s cieľom oslobodiť najväčšie mesto na severe Iraku už muselo podľa dnešnej správy Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) svoje domovy opustiť 45 000 ľudí.

Iracká armáda sa za podpory leteckých úderov medzinárodnej koalície vedenej USA a šiitských polovojenských jednotiek snaží dobyť historickú časť Mósulu na západnom brehu rieky Tigris. Postupuje pritom z juhu a juhozápadu.

Dnes začala útok okrem iného na štvrť, v ktorej stoja správne budovy provincie Ninive, ktorej je Mósul metropolou. Postup do historického stredu mesta obnovila po dvoch dňoch, keď pokračovanie bojov neumožňovala nepriazeň počasia.

Už minulý týždeň sa irackým silám podarilo dobyť mósulské letisko, z ktorého urobili hlavnú základňu pre ďalšie operácie. V pondelok vojaci vybojovali tiež kľúčový most cez Tigris. Východnú časť Mósulu ovláda bagdadská vláda už od januára.

Vytlačeniu radikálov z IS z Mósulu by prakticky znamenalo porážku IS v Iraku. Islamisti ale naďalej ovládajú územie vo východnej Sýrii. Kurdské a arabské jednotky s podporou USA tu ale pred časom začali ofenzívu s cieľom obkľúčiť miestnu baštu IS – mesto Rakka.