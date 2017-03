Šéf rakúskej diplomacie navrhuje budovať tábory pre utečencov mimo EÚ

Podľa Kurza by takéto zariadenia mohli vzniknúť v Gruzínsku i na západnom Balkáne.

V rozhovore pre nedeľník Bild am Sonntag Kurz uviedol, že „potrebujeme centrá pre utečencov za hranicami EÚ, ktoré by fungovali v súčinnosti s UNHCR“.

Podľa jeho slov nie je také dôležité, kde konkrétne (centrá) budú. Dôležité je, aby predstavovali a poskytovali ochranu, a aby ľudia, ktorí sa pokúšajú dostať do Európy ilegálne, mohli byť nasmerovaní práve do nich.

Kurz sa domnieva, že takéto centrá by mohli vzniknúť v krajinách ako Gruzínsko, Egypt či v štátoch západného Balkánu.Agentúra RIA Novosti ohľadom Kurzovho návrhu kontaktovala veľvyslanectvo Gruzínska vo Viedni. Veľvyslanec Konstantin Zaldastanišvili uviedol, že takýto návrh sa doteraz neposudzoval na nijakom oficiálnom stretnutí, ani počas nedávnej Kurzovej návštevy v Gruzínsku.

„Ťažko preto usúdiť, čo mal rakúsky minister na mysli,“ poznamenal veľvyslanec. Dodal, že na budúci týždeň bude iniciovať s rakúskou stranou konzultácie, „na ktorých sa vyjasní, o čo ide“.

Kurz v novinovom rozhovore opäť kritizoval nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú za jej ústretovosť k prijímaniu migrantov, s ktorou súhlasilo aj viacero členských štátov EÚ i predstavitelia Európskej komisie.

Kurz priznal, že šlo o dobre mienený krok. Dodal však, že vždy bol presvedčený, že pokračovaním v tejto politike „nalákame do strednej Európy len ďalších migrantov“.

Vyslovil sa tiež za to, aby okrem balkánskej trasy, ktorou sa ilegálni migranti dostávali do Európy, bola uzavretá aj trasa cez Stredozemné more.