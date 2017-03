Republikáni predložili návrh zákona na zrušenie Obamacare

Návrh predpokladá zrušenie podstatnej časti federálneho zákona Patient Protection and Affordable Care Act z roku 2010, známejšieho ako „Obamacare“, ktorý upravuje prístup k zdravotnému poisteniu a je kľúčovou súčasťou systému zdravotnej starostlivosti v USA.

Týka sa to aj povinného poistenia, ktoré má nahradiť dobrovoľné zdravotné poistenie; to by malo byť zvýhodnené daňovými úľavami od 2000 do 14-tisíc dolárov ročne.

Návrh zákona zachováva dva populárne prvky Obamacare: poisťovne by mali naďalej prijímať ľudí bez ohľadu na ich anamnézu a zachovaná tiež zostane možnosť pre mladých ľudí, aby mohli byť do veku 26 rokov chránení poistením rodičov.

„Obamacare sa rýchlo rúca… Je čas otočiť list a ochrániť náš systém zdravotnej starostlivosti pred týmto katastrofálnym zákonom. American Health Care je plán, ako znížiť náklady, podporiť konkurenciu a dať každému Američanovi prístup ku kvalitnému, cenovo dostupnému zdravotnému poisteniu,“ napísal na svojom facebookovom profile predseda Snemovne reprezentantov Paul Ryan.

Návrh zákona na zrušenie Obamacare nemá jednoznačnú podporu ani medzi samotnými republikánmi. Jednotlivé výbory sa ním budú zaoberať ešte tento týždeň. Najväčšou prekážkou je však Senát, kde majú republikáni len tesnú väčšinu (52:48). Avšak práve v radoch republikánskych senátorov sa zdvihol voči tomuto návrhu značný odpor.

Zrušenie Obamacare bol jeden z predvolebných sľubov terajšieho prezidenta Donalda Trumpa. Mnoho Američanov je odkázaných na zdravotnú starostlivosť. Program Medicaid (Medical Assistance) financovaný paritne jednotlivými federálnymi štátmi a federálnou vládou poskytuje osobám s nízkymi príjmami, deťom, starším ľuďom a osobám so zdravotným postihnutím niečo ako primárnu starostlivosť.