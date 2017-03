Fillon drží francúzsku pravicu za svoju rukojemníčku

Juppé, ktorý v pravicových primárkach skončil druhý, v pondelok nadobro odmietol kandidovať na úrad prezidenta a nahradiť Françoisa Fillona. Voči Fillonovi sa na budúci týždeň začne trestné stíhanie pre podozrenie zo sprenevery. Napriek výzvam aj prosbám pravicových Republikánov sa stále odmieta vzdať kandidatúry. Kríza v strane necelé dva mesiace pred voľbami vrcholí.

François Fillon s manželkou Penelope a dcérou Marie, ktoré kedysi zamestnával za štátne peniaze, počas demonštrácie na jeho podporu. Autor: Reuters, PHILIPPE WOJAZER

Fillon bol do januárového vypuknutia škandálu s podozrivým fiktívnym zamestnávaním jeho ženy ako poslaneckej asistentky považovaný za favorita volieb. Toho, kto má šancu poraziť šéfku krajnej pravice Marine Le Penovú. Jeho dôveryhodnosť však každým dňom klesá nielen u potenciálnych voličov, ale aj u členov vlastnej strany.

Definitívne nie

Časť Republikánov preto navrhovala, aby Fillona nahradil Juppé. Ten to v pondelok v situácii, keď sa Fillon odmieta vzdať kandidatúry, jednoznačne odmietol. „Potvrdzujem raz a navždy, že nebudem kandidátom na prezidenta,“ vyhlásil Juppé.

Expremiér a terajší starosta Bordeaux, ktorý po svojom neúspechu v primárkach podporil Fillona a podržal ho aj po vypuknutí škandálu, však tentoraz Fillonovi vyčítal jeho neústupčivosť a radikalizáciu. „Jeho spôsob obrany založený na vyhláseniach o údajnom sprisahaní či pokuse o politickú vraždu vedie do slepej uličky,“ pripomenul Juppé. V odkaze na nedeľnú demonštráciu, ktorá bola zvolaná na podporu Fillona a pôvodne avizovaná ako protest proti sudcom, Juppé upozornil, že jadro aktivistov strany a stúpencov Fillona sa radikalizovalo. Aj preto je podľa neho ťažké stranu zjednotiť.

Potvrdzujem raz a navždy, že nebudem kandidátom na prezidenta. Alaina Juppé, francúzsky expremiér

Podľa analytikov, ktorých citoval portál 20minutes, sú tri možnosti ďalšieho vývoja. Prvou je, že Fillon sa kandidatúry nevzdá. „Nikto mi nemôže zabrániť, aby som kandidoval,“ vyhlásil Fillon v nedeľu večer v televízii France2. To, že podmienky na kandidatúru nateraz spĺňa, potvrdil aj politológ Gérard Grunberg zo Sciences Po v Paríži.

Pravica má však ešte stále možnosť do konca budúceho týždňa postaviť aj druhého kandidáta. „To je však málo pravdepodobné,“ povedal pre 20minutes Grunberg. Strana by totiž riskovala, že neuspeje ani jeden z jej kandidátov.

Vzdá sa Fillon?

Treťou možnosťou, o ktorej sa teraz vo Francúzsku najviac špekuluje, je to, že Fillon sa predsa len kandidatúry vzdá. Tlak vnútri strany stúpa. Iniciatívu na sprostredkovanie „dôstojného ústupu“ prevzal exprezident Nicolas Sarkozy a jeho stranícke krídlo. Časť Republikánov v pondelok navrhla Fillonovi, aby sám navrhol svojho nástupcu.

V pondelok večer sa radil aj politický výbor strany, ktorý na mimoriadnom zasadaní jednomyseľne podporil škandálom čeliaceho Francoisa Fillona za prezidentského kandidáta. Ako možný kandidát sa najčastejšie spomínal François Baroin, ktorý patrí k Sarkozyho krídlu, na rozdiel od väčšiny spolustraníkov sa však zúčastnil aj na nedeľnej demonštrácii po boku Fillona.

V tejto situácii hrozí, že veľa nerozhodnutých potenciálnych Fillonových voličov dá napokon hlas Le Penovej. „Je to jedna z možností,“ povedal pre RMC.fr aj politológ Jean Petaux zo Sciences Po v Bordeaux. Upozornil, že Fillon má podporu tých, ktorí nie sú typickými voličmi francúzskej pravice, teda tých, ktorí prišli na nedeľnú demonštráciu a vo veľkom sa mobilizovali aj pri jeho voľbe v primárkach. „Sú to voliči pravicovejší, starší, viac praktizujúci katolíci. Tento elektorát môže byť z istého hľadiska vnímavejší voči návrhom Národného frontu,“ uviedol.

Druhé kolo je vzdialené

Podľa Petauxa by sa to však netýkalo všetkých, ktorí teraz v prieskumoch naznačujú podporu Fillonovi. Približne polovica jeho potenciálnych voličov by sa priklonila k Le Penovej, umiernená časť, naopak, k centristovi a terajšiemu favoritovi volieb Emmanuelovi Macronovi alebo k inému náhradnému kandidátovi pravice. To isté – teda rozkol – hrozí aj v samotnej strane po prezidentských voľbách, vývoj bude podľa politológa závisieť od výsledku volieb.

Prieskumy verejnej mienky už dlhšie ukazujú, že do druhého kola volieb by postúpila Le Penová a Macron, ktorý by ju porazil. Fillon by podľa prieskumov nepostúpil, získal by približne 20 percent hlasov. Zároveň približne 70 percent opýtaných Francúzov si myslí, že by sa kandidatúry mal vzdať. To je aj postoj expremiéra Dominiqua de Villepina, ktorý pre BFMTV vyhlásil, že Fillona určite voliť nebude. „Stratil dôveryhodnosť a dôstojnosť,“ vyhlásil. Či bude voliť Macrona, však odmietol prezradiť. Na druhej strane viacerí Fillonovi stúpenci po nedeľnej demonštrácii vyhlasovali, že ak im vezmú ich kandidáta, obrátia sa k Národnému frontu.