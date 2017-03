Posledný cár roní liečivé slzy, tvrdí poslankyňa ruskej Dumy

Najnovšie Poklonská tvrdí, že busta cára, ktorú vlani ona sama odhalila pred sídlom krymskej prokuratúry, začala roniť liečivé slzy.

Krehkú blondínu s veľkými modrými očami a prísnym pohľadom spoznal svet pred troma rokmi, keď v slušivej uniforme ako novovymenovaná prokurátorka Krymu po jeho anexii rázne zdôvodňovala, prečo je polostrov ruský. Jej tlačové konferencie mali na YouTube milióny pozretí, na internete vznikali jej fankluby, Japonci z nej spravili hrdinku animovaných filmov.

Natalia Poklonská s ikonou cára Mikuláša II. Autor: VK.COM/NVPOKLONSKAYA

Najväčšej popularite sa však, logicky, tešila v Rusku. Aj preto ju vládne Jednotné Rusko vlani zaradilo na svoju kandidačnú listinu. Ako poslankyňa Štátnej dumy sa presťahovala do Moskvy, kam si preniesla aj portrét Mikuláša II., ktorý jej v Simferopoli zdobil prokurátorskú pracovňu. O jej mimoriadnej náklonnosti k poslednému cárovi sa vedelo už na Kryme. Na oslavách Dňa víťazstva napríklad šokovala tým, že na tradičnom pochode, kde ľudia nesú fotografie svojich otcov a dedov, veteránov vojny, Poklonská defilovala v rukách s ikonou zbožňovaného imperátora.

Veľký rozruch Poklonská nedávno vyvolala útočnými poznámkami proti filmu Matilda. Románik Mikuláša II. s primabalerínou Matildou Kšesinskou sa má dostať do kín až koncom marca. Bývalá krymská prokurátorka bez toho, aby ho videla, rozpútala kampaň za jeho stiahnutie. Podľa nej totiž ide o bohorúhačstvo, keďže pravoslávna cirkev boľševikmi popraveného cára mučeníka uznala za svätca. Úrady sa však filmu zastali a z distribúcie ho odmietli stiahnuť.

Najnovšie Poklonská pripísala Mikulášovi II. zázrak. Koncom minulého týždňa, presne v deň stého výročia revolúciou vynúteného odstúpenia z trónu, vraj jeho busta v Simferopoli začala roniť slzy. „Ludia prichádzajú s deťmi, aby ich priložili k buste a vyliečili z chorôb,“ povedala pre televíziu Cargrad. „Je to zázrak, ktorý nik nevysvetlí, ani vedci,“ dodala. „Panovník nám pomáha, veď oni (cár a jeho rodina) položili životy za to, aby sme my spravili Rusko veľkým a prekvitajúcim,“ dodala nadšene.

Ruská pravoslávna cirkev prípad odmietla komentovať. V sociálnych sieťach je však ohlasov, prevažne výsmešných, o to viac.