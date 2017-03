Štáty EÚ potvrdili prísnejšie opatrenia proti terorizmu

Ako trestný čin je po novom klasifikované napríklad cestovanie do zahraničia s cieľom pripojiť sa k teroristickej skupine alebo len organizovať podobné cesty. Novinkou budú aj prísnejšie kontroly na vonkajších hraniciach EÚ.

O rozhodnutí štátov dvadsaťosmičky informovalo terajšie maltské predsedníctvo Európskej únie.

Schávelnie prišlo po tom, čo svoj súhlas s novinkami vyslovil v polovici februára Európsky parlament.

Európska únia sprísňuje postoj voči terorizmu po útokoch v Paríži, Bruseli či Berlíne. Zmeny by mali zabrániť cestám občanov krajín EÚ napríklad do Sýrie, kde by sa mohli pridať k teroristickým skupinám a zabezpečiť, že zodpovedné úrady budú mať prehľad o ich prípadnom návrate.

Medzi nové trestné činy súvisiace s terorizmom má patriť tiež účasť na výcviku aj snaha získať pre teroristický čin alebo skupinu financie.

Krajiny EÚ teraz majú 18 mesiacov na to, aby pravidlá previedli do vlastných národných zákonov. Vec sa netýka Dánska, zatiaľ čo Británia a Írsko môžu o účasti rozhodnúť.

Prísnejšie kontroly na vonkajších hraniciach únie sa majú týkať všetkých osôb, vrátane občanov členských krajín EÚ pri príchode aj odchode zo schengenského priestoru. Nová úprava by mohla začať platiť už od apríla.

Štáty môžu – aby zabránili vplyvu na plynulosť dopravy – opatrenie realizovať na pozemných hraniciach a v prístavoch len cielene. Nesmie tým ale ohroziť vnútornú bezpečnosť či vonkajšie vzťahy úniových krajín. U medzinárodných letísk budú cielené kontroly možné len po dobu prvých šiestich mesiacov platnosti nových pravidiel, potom musia byť kontrolovaní všetci, ktorí do únie prichádzajú alebo ju opúšťajú.