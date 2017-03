WikiLeaks zverejnil dokumenty o údajných praktikách CIA

Podľa expertov súbor dokumentov pôsobí vierohodne a únik vraj hlavnou americkou rozviedkou otrasie. Ak sa pravosť súborov potvrdí, pôjde podľa AP o ďalší katastrofálny škandál americkej spravodajskej komunity.

Dokumenty okrem iného obsahujú diskusiu o možnostiach hackerských útokov na takzvané inteligentné televízory, aby sa mohli zmeniť v improvizované výzvedné nástroje. Súčasťou publikovaných dokumentov sú aj detaily o pokusoch preniknúť do amerických softvérových produktov, do inteligentných telefónov, vrátane prístrojov iPhone firmy Apple, a do systémov Android a Windows, uviedla AP.

Rad zverejnených dokumentov súvisí s oddelením CIA pre operačnú podporu. Popisujú nástroje a špionážne projekty s menami Time Stomper, Fight Club, Jukebox, Bartender, Wild Turkey alebo Margarita bez uvedenia ďalších podrobností. Je preto podľa AP nejasné, na aké účely mali slúžiť.

Wikileaks v obsiahlom vyhlásení uvádza, že CIA „nedávno“ stratila kontrolu nad masívnym arzenálom hackerských nástrojov a sprievodnej dokumentácie. „Archív zrejme nekontrolovane koloval medzi bývalými americkými vládnymi hackermi a externými spolupracovníkmi. Časť tohto archívu poskytli WikiLeaks,“ uvádza portál.

Podľa počítačového experta Jakea Williamsa mohli konverzáciu obsiahnutú v uniknutých dokumentoch „viesť jedine ľudia, ktorí sa zaoberajú hackerskými aktivitami na štátnej a federálnej úrovni“.

Podľa informácie WikiLeaks dokumenty obsahujú aj informácie o špionážnych technikách prevzatých z Ruska a iných štátov. Publikovaný súbor je vraj len prvým zo série ďalších, ktoré podľa expertov môžu spôsobiť ešte väčšie škody.