Maďari zavrú žiadateľov o azyl do kontajnerov

Opatrenie, ktoré podľa OSN porušuje medzinárodné konvencie i právne normy EÚ, sa vzťahuje aj na deti bez sprievodu dospelých vo veku nad 14 rokov. Vyplýva to zo zákona, ktorý včera na návrh vlády Viktora Orbána prijal maďarský parlament.

Orbán si je podľa vlastných slov vedomý, že Budapešť znovuzavedením opatrení, ktoré v roku 2013 zrušila pod tlakom Európskej únie, vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a Európskeho súdu pre ľudské práva, ide otvorene proti Bruselu.

Premiér pripúšťa, že automatické obmedzenie voľného pohybu žiadateľov o medzinárodnú ochranu je v rozpore s európskymi pravidlami. Tento krok však zdôvodnil obavami z rastúceho migračného tlaku a s ním súvisiacimi bezpečnostnými rizikami. „Na Európsku úniu sa spoliehať nemožno, naopak, oni nám len sťažujú prácu. Spoliehať sa môžeme len na seba, sami musíme ubrániť svoje hranice,“ povedal podľa agentúry MTI na slávnostnej prísahe poddôstojníkov špeciálnych policajných jednotiek tzv. pohraničných lovcov. „Migrácia je trójskym koňom terorizmu,“ dodal.

Za zákon hlasovalo 138 poslancov vládneho Fideszu a extrémistického Jobbiku, proti bolo šesť zákonodarcov z radov zelených a nezávislých, zdržali sa dvadsiati dvaja, prevažne socialisti. Počet žiadostí o azyl v Maďarsku prudko klesá z predvlaňajších 177-tisíc na vlaňajších 29-tisíc, v prvých dvoch mesiacoch tohto roku o azyl v krajine požiadalo len 912 osôb. V strážených detenčných zariadeniach doteraz zadržiavali dospelých migrantov, ktorí spáchali nejaký priestupok či trestný čin, medzi ktoré patrí aj ilegálne prekročenie hraníc.

Neplnoletí migranti a tí, čo vstúpili do krajiny riadnymi priepustnými bodmi a požiadali o azyl, sa mohli v Maďarsku prakticky voľne pohybovať. Podľa nových pravidiel bude môcť polícia v Maďarsku zadržať a deportovať ilegálnych migrantov na celom území a nie iba v osemkilometrovom pohraničnom pásme ako doteraz. Tranzitné zóny pritom migranti budú môcť predčasne opustiť len smerom do krajiny, odkiaľ do Maďarska prišli.

Nové drakonické pravidlá rázne odsúdil úrad OSN pre utečencov. „Tento zákon porušuje záväzky Maďarska voči medzinárodným a európskym normám a bude mať strašný fyzický a psychický dosah na ženy, deti a mužov, ktorí si už aj tak veľa vytrpeli,“ vyhlásila hovorkyňa UNHCR Cécile Pouillyová. Podľa nej hromadné zadržiavanie žiadateľov o azyl, bez individuálneho posúdenia ich prípadov, je absolútne neprípustné. „V praxi to znamená, že každý žiadateľ o azyl vrátane detí bude na dlhšie obdobie na hraniciach zadržiavaný v kontajneroch obklopených vysokým ostnatým drôtom,“ dodala Pouillyová.