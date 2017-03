Syn zavraždeného Kim Čong-nama prehovoril vo videu

Video v trvaní 40 sekúnd zverejnil v stredu server YouTube na kanáli organizácie Cheollima Civil Defence (CCD).

Juhokórejské tajné služby potvrdili, že mladík je skutočne Kimovým synom, ktorý sa volá Kim Han-sol. Ide teda o prvé verejné vyjadrenie člena Kimovej rodiny od vraždy spáchanej 13. februára na letisku v malajzijskom Kuala Lumpure.

Kim Han-sol sa na videozázname po anglicky predstavuje, hovorí, že pochádza zo Severnej Kórey a je členom rodiny Kimovcov. Ukazuje na kameru svoju severokórejský diplomatický pas, aby potvrdil svoju identitu. Strana, na ktorej sú detaily o jeho totožnosti, je však dodatočne prekrytá čiernym štvorcom.

Mladý muž tiež uvádza, že jeho otca pred niekoľkými dňami zavraždili. Dodáva, že momentálne je so svojou matkou a sestrou. Po tom, ako povie: „Sme veľmi vďační…“, sa zvuk preruší, aj keď podľa obrazu Kim stále hovorí. Zvuk sa následne obnoví a záznam sa končí Kimovou vetou: „Dúfame, že čoskoro bude lepšie“.

Kim Han-sol má 21 rokov, údajne študoval na parížskom Inštitúte politických štúdií (IEP) a so svojimi rodičmi žil v exile v Čínou spravovanom regióne Macao. Od smrti Kim Čong-nama sa so sestrou a matkou zdržiava na neznámom mieste.

Ochranu pozostalým po Kim Čong-namovi poskytuje skupina Cheollima Civil Defence (CCD), ktorá sa k tomu priznala uplynulú sobotu na svojej internetovej stránke.

Spresnila, že reagovala na urgentnú žiadosť, po ktorej sa uskutočnilo stretnutie s rodinou; následne boli tri osoby presunuté na bližšie nešpecifikované bezpečné miesto. „Toto je prvé a posledné vyhlásenie k tejto veci,“ upozornila CCD.

Skupina sa ešte poďakovala „za humanitárnu pomoc pre túto rodinu“, pričom konkrétne spomenula Holandsko, Čínu, USA a štvrtý nešpecifikovaný štát. Osobitne sa CCD poďakovala holandskému veľvyslancovi v Južnej Kórei Lodymu Embrechtsovi za „rýchlu a konkrétnu reakciu na našu žiadosť o naliehavú pomoc“.

Život Kim Han-sola by mohol byť ohrozený vzhľadom na to, že režim v Severnej Kórei ho môže vnímať ako rivala či nepriateľa. Britský denník The Telegraph dnes s odvolaním sa na profesora tokijskej univerzity Waseda a odborníka na KĽDR, Tošimicua Šigemuru, napísal, že Kim Han-sol by sa mohol skrývať niekde v Európe.