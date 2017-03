Wilders nebude v Holandsku alternatívou

Alternatívou je tu protimoslimský krajný pravičiar a šéf Strany pre slobodu Geert Wilders. Antiimigračný radikál dúfa, že voľby vyhrá. Samozrejme, Wilders nie je nijaký nový fenomén. Jeho strana existuje od roku 2006. Už rok predtým bol Wilders jedným z lídrov kampane pred referendom v Holandsku, v ktorom voliči odmietli európsku ústavnú zmluvu.

Wilders pred takmer troma týždňami predvolebnú kampaň začal, tak ako sa dalo predpokladať. Kontroverzne. O Maročanoch vyhlásil, že sú spodina a ľuďom sľúbil, že sa postará o to, že prisťahovalcov bude v Holandsku menej.

Wilders stráca

Lenže, zdá sa, že šokujúce vyjadrenia na voličov až tak veľmi nezaberajú. Podľa zatiaľ posledného prieskumu verejnej mienky by wildersovci mali v 150-člennej dolnej komore parlamentu 25 kresiel. Vyplýva to z výskumu agentúry Peil. Ešte začiatkom januára to bolo o desať kresiel viac.

Čo berie Wildersovi vietor z plachiet? Je to asi viac faktorov. Holandsku sa ekonomicky celkom darí. V roku 2016 zaznamenala krajina hospodársky rast 2,1 percenta. V kampani to využíva aj premiér Mark Rutte, ktorého Ľudová strana pre slobodu a demokraciu v prieskumoch bojuje o prvé miesto s Wildersom.

Holandský extrémista, okrem kritiky všetkého od migrantov po Európsku úniu, nedokázal ponúknuť žiadny reálnejší program. Hoci z prieskumov vyplýva, že presvedčených stúpencov Wildersa to neodrádza, horšie na to loví umiernenejších voličov. Do karát potom Wildersovi nehrá ani fakt, že utečenecká kríza trvá, ale zďaleka nie je na prvých stránkach novín. Krajný pravičiar tiež prerušil kampaň z bezpečnostných dôvodov a odmietol ísť s lídrami ostatných strán do televíznych debát. Lenže to ho urobilo v očiach mnohých Holanďanov neviditeľným.

No a potom je tu aj Trumpov faktor. Wilders jeho zvolenie v novembri privítal a hovoril o jari vlastencov s odkazom na marcové voľby. "Ľudia si berú svoju krajinu späť, tak ako to urobíme aj my,“ napísal vtedy Wilders na sociálnej sieti Twitter.

Trump však voličov akosi neťahá. Pohľad na Biely dom, v ktorom vládne prostredníctvom tweetov a rieši škandál s kontaktmi s Ruskom, asi nie je tou najpríťažlivejšou alternatívou pre voličov. Je možné Wildersa odpísať? Určite nie. Vie totiž osloviť nespokojných ľudí, a tých je nemálo. "Je bezchybný v tom, že dokáže odhadnúť, kto je nahnevaný,“ citovala agentúra Bloomberg bývalého holandského vicepremiéra Woutera Bosa z jeho rozhovoru pre denník Den Tijd.

Rutteho šanca

Takmer isté sa však zdá, že Wilders nemá šancu zostaviť vládu ani keby voľby výraznejšie vyhral. V podstate všetky strany odmietajú spoluprácu s ním.

"Strana pre slobodu sa už prejavila ako nespoľahlivý partner v prvej Rutteho vláde. Aj pre jej protiimigračnú rétoriku ju väčšina politikov odmieta,“ reagovala pre Pravdu Annemarie Walterová, odborníčka na holandskú politiku z Nottinghamskej univerzity. "No prípadných 25 kresiel pre Wildersa, čo mu prisudzujú prieskumy, bude dôkazom, že časť verejnosti je proti súčasnej politike. Aj keď Strana pre slobodu nebude vo vláde, ostatní s týmto signálom musia pracovať. Témy ako migrácia, holandské hodnoty a EÚ budú veľmi dôležité. A Rutteho strana oproti predchádzajúcim voľbám stratí kreslá v parlamente. Môže sa stať, že k spomenutým témam zaujme pravicovejší či striktnejší postoj,“ myslí si Walterová.

Rutte už v kampani hovoril o tom, že ľudia, ktorí nerešpektujú holandské hodnoty, by v krajine nemali byť. V téme migrácia je to príklon ku krajnej pravici. Prieskumy ukazujú, že Rutte by mohol mať v parlamente okolo 25 kresiel. V roku 2012 ich získal 41.

"Je však nepravdepodobné, že by akákoľvek koalícia mohla po voľbách vzniknúť bez Ľudovej strany pre slobodu a demokraciu. Okrem toho je Rutte veľmi dobrý vo vytváraní spojenectiev aj s tými, ktorí boli predtým proti nemu,“ uviedol pre Pravdu Pepijn Bergsen, expert na Holandsko z analytickej organizácie Economist Intelligence Unit. "Očakávame, že to bude Rutte, kto bude mať po voľbách najlepšiu šancu zostaviť vládu. Ale v kabinete asi bude pomerne veľa strán a môže byť nestabilný. A okrem toho rokovania o jeho zostavení môžu trvať dosť dlho,“ pripomenul Bergsen. Podľa prieskumov verejnej mienky by sa do dolnej komory holandského parlamentu malo po voľbách dostať minimálne 11 strán.