Deň bez žien. Vyšli do ulíc

A tiež proti násiliu na ženách a ich ponižovaniu. Deň, keď im prezidenti a premiéri po celom svete blahoželali k sviatku. Taký bol včerajší Medzinárodný deň žien, ktorý milióny žien vo vyše 50 štátoch sveta zobrali ako deň protestu.

„Sme zjednotené a sme všade,“ povedala Klementyna Suchanowová, organizátorka Medzinárodného štrajku žien v Poľsku, ktorým sa rozhodli vo viacerých kútoch sveta vyvinúť tlak na vlády, aby ich hlas brali vážne.

Nie náhodou sa jedným z centier medzinárodného protestu žien stalo Poľsko. Poľky mali celonárodný štrajk – Čierny pondelok – už vlani na jeseň. Demonštrovali proti zámeru sprísniť aj tak prísny protiinterrupčný zákon a sila ich protestu prinútila vládu ustúpiť. Do ulíc viacerých poľských miest vyšli aj včera. Vo Varšave priniesli pred budovu Sejmu špeciálne kvety pre poslancov. Darčekové balenie malo nápis „Prepáčte, že žijem“ – ako odkaz na pocity žien, ktoré trpia domácim násilím. Pred Sejmom zároveň poslancom odkázali: „Dajte nám naše práva, nechceme od vás kvety.“ Premiérke Beate Szydlovej z konzervatívnej strane Právo a spravodlivosť pre zmenu odniesli balíky plné bábik.

Proti prísnemu zákonu o umelom prerušení tehotenstva demonštrovali včera aj tisíce žien v írskom Dubline. Protestovalo sa aj na moskovskom Červenom námestí, kde podľa agentúry AFP zasiahla aj polícia.

Organizátorky Medzinárodného štrajku žien spojili zároveň sily aj s ľudskoprávnymi organizáciami a hnutím Ženského pochodu, ktorý sa vytvoril v USA po víťazstve Donalda Trumpa v prezidentských voľbách. Ten sa ešte v predvolebnej kampani preslávil ponižujúcimi poznámkami na adresu žien a hrozil obmedzením zákonov, ktoré sa týkajú potratov. Deň po jeho inaugurácii vyšli do ulíc nielen v amerických mestách viac ako dva milióny ľudí. Trump včera cez Twitter odkázal, že má „obrovskú úctu“ k ženám a mnohým ich úlohám, ktoré sú životne dôležité pre spoločnosť a ekonomiku.

Hnutie tentoraz vyzvalo ženy, aby 8. marca nerobili platenú či neplatenú prácu, aby podľa možnosti nenakupovali s výnimkou obchodov, ktoré vlastnia ženy, a ženám, ktoré sa na protestoch nemohli zúčastniť, odporučili obliecť sa do červeného. Vo Washingtone sa k protestujúcim ženám chystali pridať aj niektoré členky Kongresu. Veľké zhromaždenie sa očakávalo aj v Chicagu, New Yorku či San Franciscu. Štrajk žien ochromil aj niekoľko škôl vo Virgínii a v Severnej Karolíne, keďže do protestu sa zapojilo veľa učiteliek.V mnohých krajinách sa ženy zámerne obliekli do čierneho – na protest proti násiliu na ženách či proti prísnym interrupčným zákonom. Výzva na medzinárodný protest našla silný ohlas vo viacerých krajinách aj pre čoraz častejšie útoky na dosiahnuté práva žien. Ženám sa s úctou k tomu, ako neúnavne zvládajú starostlivosť o rodinu, prihovoril aj ruský prezident Vladimir Putin, ktorý nedávno podpísal kontroverzný zákon o dekriminalizácii niektorých foriem domáceho násilia.

V niektorých krajinách sa zas hlavný protest týkal platovej nerovnosti mužov a žien. Island, kde sa v roku 1975 uskutočnil prvý celonárodný štrajk žien vo svete, včera oznámil, že chce pre mužov a ženy zaviesť štandard rovnakej mzdy. Zamestnávatelia s viac ako 25 zamestnancami majú zabezpečiť, že za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty budú ženy aj muži dostávať rovnaký plat. „Chceme ukázať svetu, že odstraňovanie rodových rozdielov v platoch je dosiahnuteľný cieľ,“ citoval denník Guardian z vyhlásenia islandského ministra pre sociálne veci Thorsteinna Víglundssona.