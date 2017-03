Macron získal žolíka, Fillon čelí ďalšiemu škandálu

Pre tohto exministra, ktorý vlani založil hnutie Vpred!, ide o získanie podpory významnej osobnosti ľavice. „Myslím si, že Hamonov program je nebezpečný,“ povedal Delanoë. Hamon mu odkázal, že urobil chybu, keď sa postavil za Macrona, pričom verí vo svoj postup do druhého kola volieb. (V prieskumoch sa však pohybuje až okolo štvrtého miesta.)

O Macronovi sa exstarosta vyjadril pochvalne: „Výhodou jeho programu je, že je seriózny a dôveryhodný v zmysle hospodárskej stratégie. Dá sa s ním dosiahnuť sociálny pokrok.“ Z najnovšieho prieskumu verejne mienky vyplýva, že Macron si udržiava veľkú nádej na postup z prvého kola volieb. „Získal by 25 percent hlasov, čo je o jedno percent menej, ako by mala Marine Le Penová,“ informovala agentúra OpinionWay. Znamenalo by to volebné finále s účasťou Macrona a líderky krajnej pravice. V druhom kole by podľa annekty nad ňou vysoko vyhral. Macrona by v ňom volilo 62 percent a Le Penovú 38 percent opýtaných.

François Fillon, kandidát umiernenej pravice, by skončil v prvom kole na treťom mieste s 21 percentami hlasov. Aj on by však v prípade postupu jasne zvíťazil nad Le Penovou (60 % : 40 %). Fillon prežíva naďalej zložité chvíle. Donedávna jasný favorit na postup do volebného finále čelí ďalšiemu škandálu. Po afére so zjavne fiktívnym zamestnávaním manželky ako svojej parlamentnej asistentky sa dostala na verejnosť informácia, že zatajil pôžičku.

Týždenník Canard Enchaîné napísal, že Fillon si vzal v roku 2013 úver 50-tisíc eur od jedného podnikateľa. Do majetkového priznania to nepriznal. „Pôžička bola už úplne splatená,“ reagoval stručne jeho právnik. Fillon si ani teraz porušenie zákona nepriznal a odkázal, že Canard Enchaîné, ktorý odhalil aj finančnú aféru s manželkou, pracuje na jeho znemožnení v očiach voličov.

Medzitým aspoň jednu dobrú správu (ale s podmienkou) Fillon počul od centristov, ktorí sú spojencami strany Republikáni, za ktorých kandiduje. Po veľkom váhaní oznámili, že sú ochotní ho podporovať, ale musí podniknúť kroky, aby zjednotil ich veľmi rozdelený politický tábor.