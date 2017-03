Blokáda ako kladivo radikálov mieri na hlavu Porošenka

Zdobí ju jeho oficiálny portrét a nápis Roshen, čo je názov továrne na výrobu cukroviniek, ktorej hlavné sídlo je v ruskom Lipecku. Pravicoví radikáli s fašizujúcimi prvkami správania, ktorí o sebe tvrdia, že sú vlastencami, tak reagovali na prezidentovo vyhlásenie. Podľa neho „tí, čo organizujú blokádu, nepostavili v živote ani len psiu búdu“.

„Nedovolím nikomu vyostrovať situáciu v Donbase,“ odkázal Porošenko radikálom škodiacim nielen odporcom kyjevského režimu, ale aj celej Ukrajine. Potvrdzuje to napokon aj nedávna protestná demonštrácia proti blokáde v západoukrajinskom Ľvove, jednom z centier nacionalistov, ktorí sa k moci dostali na vlne protestov na kyjevskom Majdane. Prezident síce „nedovolí nikomu vyostrovať situáciu v Donbase“, ale zatiaľ nič proti tomu nepodnikol.

Pritom podľa viacerých ukrajinských politológov novovzniknutá Národná garda podľa vzoru USA by si s aktérmi blokády vraj poradila za niekoľko hodín. Nekoná však ani minister vnútra Arsen Avakov, ktorý to má v kompetencii. Podľa mnohých kyjevských pozorovateľov dôvod spočíva v obave, že násilné zrušenie blokády by mohlo vyvolať reakciu v podobe demonštrácií ozbrojencov pod oknami prezidenta, vlády a parlamentu v Kyjeve.„Ktosi sa pokúša za každú cenu rozkolísať loďku. Ktosi by veľmi chcel pochodovať pod zástavami po prospekte a vykrikovať geť! (von – pozn. red.),“ pokračuje Porošenko iba v slovnej bitke s organizátormi blokády, ktorá trvá od januára. Pôvodne ju začali bývalí vojaci ukrajinskej armády, ktorí sa zúčastnili na tzv. protiteroristickej operácii. Neskôr však aktivitu prevzali radikálni nacionalisti vrátane viacerých súčasných poslancov parlamentu. Napríklad Semion Semjončenko.

Na pravicových radikálov už ani nezaberá protiruská rétorika Kyjeva. Aj keď sa o to najnovšie pokúsil šéf diplomacie Pavel Klimkin v americkom Senáte.

„Žiadna nová dohoda s Ruskom nebude, kým nesplní záväzky vyplývajúce z minských dohôd,“ vyhlásil diplomat rezolútne, pričom opomenul, že Rusko spolu s Nemeckom a Francúzskom sú sponzormi mierových rokovaní medzi vzbúreným východom Ukrajiny a Kyjevom. „Rozhovory s Ruskom musíme viesť výlučne z pozície sily,“ „radil“ Klimkin americkým senátorom, citovaný portálom 112 Ukraina. Je to však streľba slepými. A zatiaľ pravicoví radikáli čoraz viac dýchajú na krk Porošenkovi a väčšina Ukrajincov trpí. Potvrdil to v utorok v Donecku a o deň neskôr v Luhansku aj Peter Maurer, prezident Medzinárodného výboru Červeného kríža, keď priznal: „Humanitárna situácia v oblasti je veľmi zložitá. Množstvo ľudí ju opúšťa, strácajú prácu aj strechu nad hlavou.“

Na „mŕtveho chrobáka“ v podaní Kyjeva v prípade blokády nekontrolovateľnými ukrajinskými nacionalistami poukázal aj kyjevský politológ Michail Pogrebinskij. „Šanca ukončiť blokádu je malá. Veď samozvané republiky neutrpia stratou ukrajinského trhu,“ pripomína politológ pre portál RIA Novosti Ukrajina. Odpoveď má aj na tvrdenie ukrajinského premiéra Volodymyra Hrojsmana, podľa ktorého blokáda hrá do kariet Rusku. Vraj teraz získané uhlie z Donbasu bude následne predávať Ukrajine.

„Ide o patetickú táraninu. Nie je predsa idiot, aby tomu veril,“ reagoval Pogrebinskij tentoraz pre portál RuBalticj. Zároveň odvolávajúc sa na názory viacerých odborníkov upozornil, že ak sa do mesiaca neskončí nie čiastočná, ale úplná blokáda, tak Ukrajina bude čeliť kritickej situácii. „Ak sa nepodarí obnoviť dodávky vysokokvalitného antracitu, ako aj ďalších surovín, tak to bude mať vážne následky, ktoré môžu vyústiť do sociálnych katakliziem,“ analyzoval súčasný stav Pogrebinskij.