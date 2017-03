Benelux a visegrádska štvorka budú rokovať o budúcnosti EÚ

Pred začiatkom dnešnej neformálnej schôdzky 27 členských štátov bloku to novinárom bez podrobností povedal holandský premiér Mark Rutto. Stretnutie by sa malo uskutočniť do leta.

„V4 to prijala,“ povedal holandský diplomat s tým, že tém na diskusiu bude viac než len budúcnosť únie. Podľa zástupcu jednej z visegrádskych krajín sa o veci začalo hovoriť minulú nedeľu, keď sa v Bruseli na večeri zišli ministri zahraničia oboch zoskupení pred pondelkovým rokovaním šéfov diplomacií Európskej únie. Iniciátorom nápadu bolo údajne Poľsko.

Rutteho zámer usporiadať stretnutie oznámil novinárom po rannej schôdzke s belgickým premiérom Charlesom Michelom a luxemburským premiérom Xavierom Bettelom. Trojica šéfov vlád predstúpila pred novinárov spoločne.

„Rozhodli sme sa pozvať visegrádske krajiny do Holandska k spoločnému rokovaniu s Beneluxom A neskôr v tomto roku budeme mať aj rokovania s pobaltskými štátmi, tiež o budúcnosti únie,“ povedal Rutte. Trojica krajín Beneluxu chce podľa neho zohrávať pozitívnu úlohu v diskusii o budúcnosti Európskej únie.

Holandsko čakajú budúci týždeň parlamentné voľby. Vzhľadom na politickú situáciu v krajine je pravdepodobné, že Rutte v premiérskom kresle zostane aj po voľbách.