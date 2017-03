Putin rokoval s Erdoganom o Sýrii, chváli vojenskú spoluprácu

Pred začiatkom schôdzky šéf Kremľa chválil efektívne a tesné kontakty, ktoré podľa neho nadviazali turecké a ruské vojenské a špeciálne sily.

Stretnutie je ďalším krokom v normalizácii vzťahov medzi Moskvou a Ankarou po krízovej ​​pauze zavinenej zostrelením ruského bojového lietadla na turecko-sýrskych hraniciach v roku 2015. Normalizácii vzťahov neprospela ani vlaňajšia vražda ruského veľvyslanca v Ankare. K zblíženiu oba štáty priviedli spoločné záujmy v Sýrii, kde ruská a turecká armáda bojujú proti teroristom z tzv. Islamského štátu a podľa ruského velenia postupujú koordinovane.

„Aktívne pracujeme na riešení akútnych kríz, predovšetkým v Sýrii,“ povedal podľa agentúry AP novinárom Putin pred začiatkom rozhovoru. „Som veľmi potešený, že môžem poznamenať, že naše vojenské a špeciálne sily nadviazali tak tesné a účinné styky. Zdá sa, že to čakal len málokto,“ dodal ruský prezident.Rusko a Turecko vyjednali vlani v decembri prímerie, ktoré pomohlo obmedziť boje medzi jednotkami sýrskeho prezidenta Bašára Asada a opozíciou, a zaštítili dve kolá mierových rozhovorov medzi vládou a povstalcami. Tretie kolo by sa malo konať na budúci týždeň. Putin a Erdogan majú dnes podľa ruskej tlače posúdiť aj citlivú otázku kurdských milícií v Sýrii, ktorá Moskvu a Ankaru rozdeľuje. Kým Turecko považuje Kurdov za teroristov, Rusko chce kurdského zástupcu zapojiť do rozhovorov o sýrske urovnanie.

Pozornosť bude údajne venovaná hospodárskej spolupráci, najmä budovaniu plynovodu TurkStream a projektu jadrovej elektrárne, ktorú má Rusko postaviť v Akkuyu v juhotureckej provincii Mersin na pobreží Stredozemného mora.