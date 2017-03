OSN varovala pred chemickou katastrofou na východe Ukrajiny

Podľa Baskuta Tuncaka, experta OSN na dodržiavanie ľudských práv v oblastiach ohrozených nebezpečnými látkami, sa konflikt odohráva v bezprostrednej blízkosti veľkých chemických a industriálnych prevádzok.

„Bojuje sa v mestách, kde sú blízko továrne, ktoré by mohli byť zasiahnuté. Dôsledky pre miestnych obyvateľov by boli v takomto prípade závažné,“ uviedol Tuncak, ktorého v sobotu citovala stanica Slobodná Európa.

Tuncak na margo tejto problematiky pripomenul, že 24. februára bol pri ostreľovaní zasiahnutý sklad s vyše siedmimi tonami chlóru. Ak by došlo k poškodeniu čo i len jedného zásobníka, zabilo by to každého v okruhu 200 metrov a spôsobilo ťažkú ujmu na zdraví u obyvateľov žijúcich v okruhu 2,4 kilometra. OSN však presnú lokalitu, či o aké mesto ide, nešpecifikovala.

„V prípade rozsiahleho poškodenia by museli byť do 24 hodín evakuovaní všetci obyvatelia žijúci vo vzdialenosti 7,4 kilometra v smere vetra od zasiahnutej lokality,“ uvádza sa v Tuncakovom vyhlásení.