Zeman spojí český maratón volieb

A v januári či začiatkom februára 2018 si Česi zvolia hlavu štátu. Dá sa predpokladať, že to bude vo dvoch kolách, lebo asi žiadny prezidentský kandidát nezíska v prvom kole viac ako 50 percent hlasov.

Tri pravdepodobne najdôležitejšie postavy tohto volebného zápasu už zbroja. Sú to prezident Miloš Zeman, premiér Bohuslav Sobotka a podpredseda vlády Andrej Babiš. Posledného menovaného miliardára prednedávnom hnutie ANO potvrdilo na svojom čele. Babiš sa chce na jeseň chopiť šance. V prieskumoch popularity ANO momentálne vedie. Mohol by získať až okolo 30 percent hlasov. Druhí sociálni demokrati sa pohybujú pod 20 percentami. Populistický boháč tak môže dosiahnuť až na premiérsky úrad.

Predseda ČSSD a súčasný Babišov šéf vo vláde Bohuslav Sobotka však neustupuje. Minulý piatok si ho opäť zvolili sociálni demokrati na kongrese za lídra. Premiérovi sa to podarilo už štvrtý raz. Sobotka sa pri tejto príležitosti vymedzil proti koaličnému partnerovi ANO. Nevylúčil Babiša zo spolupráce. Podľa Sobotku je však pokračovanie koalície možné len vtedy, keď ČSSD voľby vyhrá.

"Myslím si, že s Babišom ako premiérom by sme neboli schopní presadzovať sociálnodemokra­tický program. Musíme byť silnejší ako ANO,“ povedal Sobotka v rozhovore pre denník Právo. Nad parlamentnými voľbami však už visí aj tieň prezidentských. A najmä Zemana, ktorý má podľa prieskumov reálnu šancu obhájiť post. Svoju opätovnú kandidatúru ohlásil Zeman minulý týždeň. "Prezidentské voľby budú aj súčasťou parlamentných. Napríklad čo sa týka vzťahu ČSSD k Zemanovi. Ale aj v prípade ANO. Ak to nenasadí vlastného prezidentského kandidáta, mohlo by ho to opticky oslabiť,“ reagoval pre Pravdu politológ Pavel Šaradín z Univerzity Palackého v Olomouci.

Zároveň však musia ČSSD aj ANO opatrne zvažovať taktiku do prezidentských volieb. "Politici týchto veľkých strán sa boja verejne vystúpiť proti Zemanovi. Po parlamentných voľbách má prezident kľúčovú úlohu v tom, koho vymenuje za premiéra,“ povedal pre Pravdu expert na českú politickú scénu Jan Bureš. "Vieme, aký Zeman je. Môže si vybrať nielen predsedu vlády, ale aj ministrov. Šéfovia strán si to nechcú rozhádzať ani u Zemana, ani u jeho voličov,“ uviedol politológ.