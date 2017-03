Fillonova strana sa znížila k antisemitizmu

François Fillon a Emmanuel Macron. Pravdepodobne oni dvaja zvedú hlavný zápas medzi voličmi o to, kto z nich postúpi do finále prezidentských volieb. Autor: SITA/AP

Nakreslená postava vyzerá ako z najtemnejších čias, keď nacistická propaganda viedla boj proti židoboľševizmu. Na karikatúre sa nachádza francúzsky nezávislý prezidentský kandidát Emmanuel Macron. Antisemitskú kresbu zverejnila na sociálnej sieti Twitter pravicová strana Republikáni, za ktorú kandiduje François Fillon. Medzi nimi dvoma sa zrejme rozhodne, kto koncom apríla v prvom kole volieb postúpi z druhého miesta do volebného finále v máji.

Karikatúra musí šokovať každého slušného človeka. Esejista Raphael Glucksmann netají zdesenie: „Zahnutý nos, spojenectvo kapitalizmu a boľševikov. Dokonca krajne pravicový Národný front by sa neopovážil,“ reagoval na twitteri. „Keď sme videli tento obrázok, v prvej chvíli sa zdalo, že zle vidíme. Lenže to tak nebolo,“ napísal denník Libération, ktorý upozornil, že jednoznačne išlo o zobrazenie Macrona ako židovského bankára v tridsiatych rokoch minulého storočia, ktorý riadi boj medzi kapitalizmom a komunizmom, aby sa obohatil.

Zjavne nenávistná kresba bola na republikánskom twitteri niekoľko hodín. Po kritike ju stiahli. Karikatúru nahradili fotkou Macrona, zostal pri ňom zoznam jeho prevažne ľavicových podporovateľov.

Vedenie Republikánov v reakcii oľutovalo karikatúru, ale zo slov ich generálneho tajomníka cítiť, že vážny prešľap zľahčuje. Vo vyhlásení uviedol, že sa ospravedlňuje tým, ktorých kresba mohla zraniť alebo šokovať, no neodpustil si poznámku, že mohla byť zle pochopená. Táto pravicová strana dodala, že sa rozhodla odstrániť kresbu, aby „zabránila zbytočným polemikám“.

Fillon sa postavil ku škandálu viac razantne: „Chápem hnev, ktorý karikatúra spôsobila, pretože pripomína temné obdobie našich dejín a hovorí ideológiou, proti ktorej som vždy bojoval,“ zdôraznil v stanovisku. Doplnil, že politický zápas je síce ostrý, ale musí zostať v hraniciach dôstojnosti. Ubezpečil, že tých, čo boli za zverejnením kresby, čaká disciplinárne konanie.

Spájanie Macrona so Židmi zjavne súvisí s tým, že pred vstupom do politiky sa živil ako privátny bankár u Rothschildovcov. Ide o svetoznámu židovskú bankársku rodinu, o ktorej antisemitskí konšpirátori šíria klamstvá, že z pozadia riadi veľa vecí na svete. Macron pritom nie je Žid (nemá žiadnych židovských predkov, navštevoval katolícku strednú školu).

Tento populárny exminister hospodárstva, ktorý sa hlási k politickému stredu, v reakcii varoval pred antisemitizmom v debate slušnej spoločnosti. „Použitie výrazov a zobrazenie je zároveň veľmi znepokojujúce s ohľadom na stav mysle, ktorý prevažuje v určitom straníckom politickom štábe,“ komentoval v stanovisku znevažujúcu karikatúru.

Ako bolo uvedené, Fillon sa síce dôrazne postavil proti karikatúre, ktorá sa začala šíriť v piatok večer, ale s ostrým vyhlásením sa neponáhľal. „Keď štáb Macrona oznámil, že sa nečakane objaví v nedeľu večer v televízii, Fillon vydal oveľa silnejšie stanovisko, v ktorom označil kresbu za neakceptovateľnú,“ upozornil denník Guardian.

Do druhého kola volieb pravdepodobne postúpi líderka krajnej pravice Marine Le Penová, ktorú bude zrejme čakať vo finále Macron alebo Fillon. Druhý menovaný bol donedávna favoritom (predpokladalo sa, že by sa mal stať prezidentom), ale v prieskumoch ho vážne poškodila aféra zjavne fiktívneho zamestnávania manželky ako jeho parlamentnej asistentky za veľké peniaze.

Nepríjemné veci o Fillonovi pritom neprestali vychádzať najavo. Nedávno vysvitlo, že úradom zamlčal, že si v roku 2013 zobral pôžičku 50-tisíc eur od jedného podnikateľa. Najnovšie týždenník Le Journal du Dimanche (JDD) odhalil, že Fillon si nechal kupovať od bohatých známych najdrahšie obleky z luxusného módneho salónu v Paríži. JDD tvrdí, že od roku 2012 vďaka nespresneným dobrodincom získal oblečenie za takmer 49-tisíc eur. „A čo?!“ reagoval Fillon na otázku novín Les Échos, keď povedal, že nevidí nič zlé, ak mu niekto daruje niečo na ošatenie. Priznal, že začiatkom tohto roku dostal od neuvedeného kamaráta dva obleky v celkovej cene 13-tisíc eur.

Fillon to síce berie na ľahkú váhu, ale má pred sebou hneď dva problémy. Prvý je ten, že ako člen parlamentu musí oznamovať každý dar nad 150 eur, ktorý by mohol predstavovať konflikt záujmov. Druhý je ten, že ako prezidentský kandidát môže od fyzickej osoby prijať dar maximálne do 4 600 eur. Z ceny darovaného luxusného tovaru je jasné, že už získaním prvého obleku došlo k prekročeniu tohto finančného limitu.