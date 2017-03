UNICEF: Najhorší rok pre sýrske deti

Podľa tejto správy bolo vlani zabitých 652 sýrskych detí – z nich až 255 v škole alebo blízko nej. Je to o pätinu viac ako rok predtým. UNICEF pri príprave správy vychádzal len z overených informácií o zraneniach a úmrtiach. Ich skutočný počet preto bude zrejme oveľa vyšší. Zároveň sa zvýšil aj počet detí, ktoré boli naverbované do bojov. Niektoré z nich sa ocitli na frontovej línii, ale zneužívajú ich aj ako katov, samovražedných útočníkov alebo väzenských strážcov. „Hĺbka ich utrpenia je nepredstaviteľná. V Sýrii sa každodenne pre boje dostávajú do nebezpečenstva milióny detí, ktorých životy sú obrátené naruby,“ povedal Geert Cappelaere z UNICEF.

OSN zároveň odhaduje, že šesť miliónov sýrskych detí je závislých od humanitárnej pomoci. Takmer polovica z nich žije v ťažko dostupných oblastiach, vyše štvrť milióna v obliehaných mestách a obciach. „Uplynulý rok bol najhorší od začiatku krízy. Deti sú verbované v čoraz mladšom veku, trénujú ich na používanie zbraní, slúžia ako väzenskí strážcovia. Máme tiež správy o zneužívaní dievčat mladistvými,“ povedala Julliette Toumová, regionálna hovorkyňa UNICEF.

Aj britská mimovládka Save the Children minulý týždeň varovala, že milióny sýrskych detí sú v situácii tzv. toxického stresu, resp. trpia syndrómom posttraumatického stresu. Pomočujú sa, nie sú schopné hovoriť, sú agresívne, zneužívajú narkotiká. Podľa tejto organizácie sa dve tretiny sýrskych detí dostali do situácie, v ktorej prišli o niekoho blízkeho alebo zažili útok na ich dom, prípadne boli zranené.

Správa vyšla dva dni pred šiestym výročím začiatku protivládnych protestov, ktoré prerástli do ozbrojených bojov. Vojna si vyžiadala už vyše 300-tisíc mŕtvych, milióny vyhnala z krajiny. Medzi utečencami sú vyše dva milióny detí.

V Sýrii sa zároveň rozkladá zdravotnícky systém a prestáva fungovať akákoľvek podpora. V praxi to znamená, že deti zomierajú na liečiteľné choroby. Rodiny sa rýchlo rozpadávajú a sú nútené prijímať extrémne opatrenia na to, aby prežili – či už v Sýrii, alebo v utečeneckých táboroch. Deti sú nútené do predčasných sobášov alebo musia pracovať. Pomáhajú zabezpečovať príjem ako upratovači, zberači odpadkov, stolári, mechanici či pomocníci v hoteloch. Sýrske deti v Libanone podľa správy niekedy aj desať hodín denne predávajú žuvačky a kvetiny, prípadne žobrú.

Takmer dva milióny sýrskych detí nemôžu chodiť do školy, tretina všetkých škôl v Sýrii je zničená alebo poškodená. Podobne je na tom aj ďalších približne pol milióna detí, ktoré sú utečencami v susedných krajinách. „Tieto deti sú veľmi zraniteľné. Hrozia im predčasné sobáše, detská práca a všetky druhy zneužívania. Hrozí, že sa stanú stratenou generáciou,“ upozornila Toumová.

Tieto deti sú zároveň akoby predčasne dospelé. „Sú veľmi uvedomelé a všetky si želajú, aby sa vojna skončila, aby sa mohli vrátiť domov a byť opäť deťmi,“ povedala Toumová. Tak ako 12-ročná Darsy, ktorá už štyri roky žije ako utečenka v Turecku. „Chcem byť chirurgičkou, aby som pomohla chorým a zraneným ľuďom v Sýrii. Snívam o Sýrii bez vojny, aby sme mohli ísť domov,“ citovala ju správa UNICEF.