Európsky parlament schválil návrh smernice o zbraniach

O pozmeňovacích návrhoch, predložených českou poslankyňou Ditou Charanzovou (ANO) v mene liberálov, sa ani nehlasovalo. Parlamentná spravodajkyňa Vicky Fordová z Británie totiž varovala, že tým by vyšla navnivoč všetka doterajšia práca na vylepšení pôvodného návrhu Európskej komisie a práva doterajších legálnych držiteľov zbraní by sa ocitli v ohrození.

Charanzová označila prijatie dokumentu za „premárnenú šancu“, domnieva sa však, že ešte bude možné využiť výnimku – po vstupe smernice do platnosti totiž budú mať členské štáty 15 mesiacov na to, aby ju zapracovali do vlastných zákonov a predpisov.

Hlasovaniu predchádzala búrlivá debata, v ktorej zazneli aj obvinenia z populizmu a ignorancie alebo naopak z posadnutosti byrokratickou reguláciou, ktorá ľuďom skomplikuje život. Ako odporcovia novej normy vystupovali okrem iného naprieč politickým spektrom českí europoslanci. Zástupcovia najsilnejších poslaneckých klubov, európskych ľudovcov a socialistov, ale dali najavo, že za návrhom stoja.