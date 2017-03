Wilders má vplyv. Moc však v Holandsku nezíska

Radikáli však nemôžu rátať s tým, že by dokázali zostaviť po voľbách vládu. A teraz sa zdá, že Wildersovi ujde aj výhra vo voľbách.

Kto vyhrá stredajšie holandské voľby? Radikálny populista Geert Wilders (vľavo) alebo súčasný liberálny premiér Mark Rutte (vpravo)? Autor: SITA/AP

Holandský populista má tak skôr politický vplyv, ako reálnu moc. "Wilders už prinútil liberálov a kresťanských demokratov, aby svoje názory posunuli doprava, čo sa týka migrácie,“ pripomenul pre Pravdu expert na holandskú politickú scénu Andy Langenkamp z konzultačnej spoločnosti ECR Research. "Niektorí opoziční predstavitelia hovoria premiérovi Markovi Ruttemu, že doma sa niekedy správa ako wildersovec a v Bruseli koná proeurópsky,“ uviedol odborník.

Vo dvoch z troch posledných utorkových prieskumov pred voľbami viedla Rutteho Ľudová strana za slobodu a demokraciu. Tá by mohla v 150-člennej dolnej komore parlamentu získať 25 až 27 kresiel, čo je podpora okolo 17 percent hlasov. Wildersovci 20 až 24. Ich popularita je na úrovni 14 percent.

Ruttemu do karát možno zahrá aj diplomatická roztržka s Ankarou. Vláda v Haagu cez víkend nepustila na územie krajiny tureckého ministra zahraničných vecí Mevluta Cavusoglua a z Holandska eskortovala ministerku pre rodinu Fatmu Betul Sayan Kayaovú. Tí sa mali zúčastniť na politickom mítingu v Rotterdame, patriacom do predreferendovej kampane. V Turecku sa koná 16. apríla všeľudové hlasovanie. Obyvatelia v ňom rozhodnú, či posilnia právomoci hlavy štátu Recepa Tayyipa Erdogana.

Konanie Haagu Ankaru rozzúrilo. Turecko uviedlo, že do krajiny nepustí holandského veľvyslanca a hrozí aj ďalšími sankciami. Rutte však neustupuje. "Holandsko má väčší dôvod byť nahnevané na to, čo sa stalo cez víkend. Sankcie sú bizarné,“ vyhlásil predseda vlády. Tvrdý postoj Rutteho by mohol zabrať na časť voličov. Z roztržky s Tureckom síce môže získať aj protimoslimský Wilders, ale ten má k dispozícii len slová a vyhrážky. Rutte má jednoducho výhodu, že je predseda vlády a koná.

A premiér tento argument použil aj v televíznej debate s Wildersom v pondelok večer. "Je rozdiel medzi tweetovaním z pohovky a riadením krajiny. Ak vediete štát, musíte prijímať rozumné opatrenia,“ citovala agentúra AFP Rutteho vyjadrenie z debaty. Rozdrobená holandská politická scéna dáva súčasnému predsedovi vlády dobrú šancu, aby aj po voľbách zostal na čele kabinetu a vytvoril pravoľavú koalíciu. Do parlamentu sa dostane asi až 11 politických subjektov. Rutte odmieta spoluprácu s Wildersom. Rovnako sa vyjadrila aj väčšina lídrov ďalších strán.