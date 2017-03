Turecko rokuje s Ruskom o nákupe systému protivzdušnej obrany

Rozhovory medzi oboma stranami sa začali po tom, čo o prípadnom nákupe S-400 rokovali minulý týždeň v Moskve ruský prezident Vladimir Putin a jeho turecký náprotivok Recep Tayyip Erdogan.

„V rokovaniach došlo k pokroku,“ uviedol na margo prebiehajúcich rozhovorov turecký minister obrany Fikri Išik, ktorý už vlani naznačil, že Turecko má o nákup jedného z najmodernejších ruských systémov protivzdušnej obrany záujem.

Rokovania o nákupe S-400 sa konajú v čase zvýšených obáv Západu z príklonu tureckého prezidenta Erdogana k autoritárskym spôsobom vládnutia a úsilia Turecka, ktoré je členským štátom NATO, o užšiu spoluprácu s Ruskom vo vojenskej oblasti.

S-400 Triumf je najmodernejším raketovým systémom protivzdušnej obrany. Do služby ho uviedli v roku 2007. Je určený na ničenie všetkých typov moderných a perspektívnych vzdušných útočných prostriedkov.

Je schopný zasiahnuť aerodynamické ciele do vzdialenosti 400 kilometrov a taktické balistické ciele letiace rýchlosťou 4,8 km/s do vzdialenosti 60 kilometrov, a to vo výške niekoľkých metrov až niekoľkých desiatok kilometrov.

Systém S-400 nasadilo Rusko aj v Sýrii na obranu svojich vojenských základní Humajmím a Tartús.