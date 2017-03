Trump spôsobí ďalší ekonomický kolaps, tvrdí ekonóm Chomsky

Podľa britského denníka The Indpendent si uznávaný ekonóm uťahoval z toho, že Trumpov kabinet je označovaný ako antiestablišment: „Čo je antiestablišment? Tento kabinet vychádza z miliardárskej vrstvy, do veľkej miery finančných inštitúcií, vojenského priemyslu a podobne. Pozrite sa na burzové trhy a zistite o aký antiestablišment ide. Akonáhle bol zvolený Trump, hodnoty akcií finančných inštitúcií vyleteli do neba. Investori sú radi, že Trump eliminuje regulácie, dovolí im vyrábať viac zisku, čo samozrejme, vyústi v ďalšiu krízu, ale to je problém niekoho iného. Daňoví poplatníci sa o to postarajú,“ povedal Chomsky.

Pri miliardárskej vrstve pritom Chomsky narážal na Steva Mnuchina, či Garyho Cohna, ktorí zastávali vysoké pozície v Goldman Sachs, respektíve Národnej ekonomickej rady.

Napriek strachu z Trumpovho migračného výnosu a jeho tweetmi určenými pre niektoré spoločnosti, čo spôsobilo dočasný pokles ich hodnoty, americký trh s cennými papiermi od amerických volieb 8. novembra rastie. Problémom však je, že Trump robí v krajine, kde je päť miliónov ľudí milionárov, bohatých ešte bohatšími. Trump povedal, že oseká korporátnu daň z 35 na 15 percent a zruší federálnu daň z nehnuteľností a darov.