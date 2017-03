Sťažnosť voči uvaleniu väzby na Deniza Yücela turecká justícia zamietla

Podľa jeho slov by sa o mesiac mal prípadom zaoberať turecký ústavný súd, na pôde ktorého však nemožno očakávať rýchle vynesenie verdiktu.Uväzneného spravodajcu previezli začiatkom mesiaca do väzenského zariadenia v Silivri, asi 80 km západne od Istanbulu, kde by mal stráviť zvyšok vyšetrovacej väzby.

Na muža, ktorý sa 14. februára sám prihlásil na polícii v Istanbule a ktorého následne zadržali, uvalili na sklonku februára vyšetrovaciu väzbu za údajné členstvo v teroristickej organizácii, zneužívanie údajov a teroristickú propagandu.

Nemecká vláda sa už začiatkom týždňa vyjadrila veľmi kriticky na margo faktu, že partneri v Turecku odopierajú novinárovi s dvojakým turecko-nemeckým občianstvom konzulárnu pomoc nemeckej strany. Šéf nemeckej diplomacie Sigmar Gabriel dnes opakovane vyzval tureckú vládu, aby to umožnila.

Podľa informácií rezortu zahraničných vecí v Berlíne takýto postup osobne prisľúbil spolkovej kancelárke Angele Merkelovej turecký premiér Binali Yildirim.

Sigmar Gabriel hovoril o tejto otázke v utorok s rezortným kolegom Mevlütom Čavušoglom, ktorý prisľúbil, že sa na záležitosť pozrie.