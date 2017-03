Poľská vláda ťažko znáša, že Tusk zostal predsedom Európskej rady

Ide o koláž na titulnej strane včerajšieho vydania týždenníka Gazeta Polska. Dôkaz, ako sa nielen vláda vo Varšave, ale aj viaceré poľské médiá nestotožnili s tým, že ich rodák zotrval vo funkcii predsedu Európskej rady, za čím vidia diktát nemeckej kancelárky.

Potvrdenie Tuska v úrade vyvolalo nevídanú slovnú kanonádu namierenú z Poľska do Nemecka. Šéfredaktor časopisu napísal, že rozhodovanie o Tuskovi pripomenulo komunistickú éru, keď sa muselo hlasovať za jedinú stranu. „Demokracia spočíva v tom, že netreba mať jednomyseľnosť. V EÚ to tak nie je. Berlín ukázal, že má byť jednomyseľnosť. Je to najhoršia cesta pre úniu. Skončí sa jej rozpadom,“ rozčúlil sa Tomasz Sakiewicz.

Nemecká kancelárka Angela Merkelová a predseda Európskej rady Donald Tusk. Autor: SITA/AP

Pred nedávnym hlasovaním o Tuskovi na summite EÚ v Bruseli išla poľská vláda do krajnosti. Napriek správam, že jeho výmenu by možno z členských štátov únie podporilo iba Maďarsko, Varšava chcela namiesto neho presadiť europoslanca Jaceka Saryusza-Wolského. V Tuskovi videla človeka, ktorý kašle na poľské záujmy a dokonca ho obviňovala, že sa správa ako podporovateľ domácej opozície. Vlani dal viackrát jasne najavo, že vo Varšave vládna moc ohrozuje nezávislosť verejnoprávnych médií a ignoruje ústavný súd. „Tusk je totálny vodca opozície,“ vyhlasoval o ňom šéf poľskej diplomacie Witold Waszczykowski.

Rozhodnutie na summite ukázalo, že Poľsko zostalo v postoji proti Tuskovi úplne osamotené. Na ďalšieho dva a pol roka ho podržali vo funkcii všetci lídri okrem premiérky Beaty Szydlovej. Varšava označuje za vinníka Merkelovú. „Z Berlína išlo jasné nariadenie tým štátom, ktoré počúvajú,“ osopil sa Waszczykowski, keď komentoval kancelárku, ktorá pred odletom do Bruselu poznamenala, že s Tuskom sa dobre spolupracuje a jeho zotrvanie by predstavovalo znak stability.

Poľská vláda sa musí hanbiť za to, čo robila v posledných dňoch. Musí sa začať usilovať o udržanie dobrých vzťahov s predsedom Európskej rady. Ewu Kopaczovú, bývalá poľská premiérka

Kritiku schytali aj nemenované krajiny EÚ: „Natrafili sme na veľkú mieru nelojálnosti a dokonca lži. Niektoré štáty nás ubezpečovali, že sa zachovajú inak,“ povedal minister pre poľskú televíziu, keď nepriamo poprel, že by medzi prikláňajúcimi sa k odchodu Tuska bola len Budapešť.

Zdá sa, že rozčarovanie poľskej vlády, ktorá hovorí o diktáte Merkelovej, rýchlo nezmizne. Jasne to naznačil Waszczykowski, ktorý po summite poskytol rozhovor poľským novinám Superexpress: „Potrebujeme výrazne znížiť mieru dôvery smerom k EÚ.“ Dodal, že Poľsko je dokonca pripravené blokovať rôzne iniciatívy únie. „Celé roky bola poľská verejná mienka udržiavaná v naivite, že EÚ je klub altruistov, ktorý sa stará o spoločné výsledky. Teraz sme videli, že je to inak,“ obul sa minister do rozhodovania v rodine európskych štátov. Szydlová uviedla, že nerešpektovanie názoru jej štátu na Tuska znamená nebezpečný precedens v únii.

Kým poľskí vládni predstavitelia chrlia síru na Tuska, naopak, opoziční politici hovoria o medzinárodnej hanbe. „Poľská vláda sa musí hanbiť za to, čo robila v posledných dňoch. Musí sa začať usilovať o udržanie dobrých vzťahov s predsedom Európskej rady,“ citovali noviny Le Figaro niekdajšiu premiérku Ewu Kopaczovú. Ozval sa aj bývalý prezident Lech Walesa, podľa ktorého postup vlády poškodil imidž Poľska v zahraničí.

Niektorí lídri členských štátov EÚ netaja sklamanie, že Varšava posunula vybavovanie domácich politických účtov na spoločnú európsku pôdu. „Nemôže sa stať normou, že jedna krajina bojkotuje našu prácu čisto z vnútropolitických dôvodov,“ upozornil podľa serveru EUobserver luxemburský premiér Xavier Bettel.

Napriek tomu, že Tuskovi chýbal k jednomyseľnému predĺženiu mandátu iba hlas rodného Poľska, Thomas Gutschker z nemeckých novín Frankfurter Allgemeine Zeitung tvrdí, že staronový predseda Európskej rady nemá úplne najlepšiu povesť medzi politickými špičkami v únii. Platiť to má aj o pohľade Merkelovej naňho. Autor napísal, že kancelárka mu vyčítala slabú prípravu summitov EÚ a rovnako mu mala za zlé, že po referende o brexite namiesto neho musela horúčkovito viesť dialóg s lídrami ostatných krajín.

Komentátor Gutschker sa v tejto súvislosti zmienil aj o historickom podujatí na Slovensku, keď sa EÚ už bez britskej účasti rozprávala o budúcnosti európskeho zväzku: „Hodnotenie Poliaka padlo na dno na jeseň 2016 počas summitu v Bratislave, kde šéfovia štátov chceli ukázať, že sú akcieschopní aj bez Britov. Namiesto konkrétnych projektov Tusk pripravil niekoľko viet pre médiá,“ tvrdí novinár s tým, že Tusk vtedy sklamal nielen Merkelovú.