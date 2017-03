Pre Trumpa je prioritou armáda, požaduje pre ňu o 54 miliárd dolárov viac

Výnimkou budú podľa agentúry Bloomberg len výdavky na armádu, bezpečnosť a dopravu. Na obranu chce Trump podľa Reuters v nadchádzajúcom fiškálnom roku (od 1. októbra 2017 do 30. septembra 2018, pozn. redakcie) pridať 54 miliárd (50,84 miliárd eur), čo je o desať percent viac, než má armáda k dispozícii teraz.

Americký prezident Donald Trump odchádza za aplauzu svojich priaznivcov z mítingu v meste Nashville v štáte Tennessee. Autor: SITA/AP, Mark Humphrey

„Rozpočet, ktorý stavia Ameriku na prvé miesto robí z bezpečnosti našich obyvateľov prioritu číslo jeden, pretože bez bezpečnosti nemôže byť žiadna prosperita,“ uviedol Trump v sprievodnej správe rozpočtového plánu. Rozpočtový návrh nesie názov ‚Amerika na prvom mieste: rozpočtový plán na to, ako urobiť Ameriku opäť skvelou‘.

Desaťpercentné zvýšenie výdavkov na obranu, ktoré je podľa Reuters najväčšou od čias prezidenta Ronalda Reagana, sľubuje okamžité peniaze na pripravenosť jednotiek, na boj proti teroristickému hnutiu Islamský štát alebo na obstaranie nových lodí, lietadiel a zbraní.

Z peňazí navyše sa môže tešiť aj ministerstvo vnútornej bezpečnosti, ktoré ich má použiť k deportovaniu prisťahovalcov bez dokladov. Viac peňazí chce Trump poskytnúť aj vojenským veteránom.

Peniaze chce Trump aj pre vybudovanie múru na hranici s Mexikom. Bariérou chce zastaviť nelegálnu migráciu do USA a pašovanie drog. Ešte pre tohtoročný fiškálny rok (1. októbra 2016 do 30. septembra 2017, pozn. redakcie) žiada prezident na mexický múr 1,5 miliardy dolárov (1,42 miliardy eur) a pre nadchádzajúci rozpočet 2,6 miliardy dolárov (2,48 miliardy e­ur).

Financie na podporu svojich priorít Trump prevezme z rozpočtov iných federálnych agentúr a programov. Napríklad ministerstvo zahraničia sa bude musieť vyrovnať s rozpočtom nižším o 28 percent. Škrty tohto ministerstva sa budú týkať predovšetkým programov na medzinárodnú pomoc či rozvojové programy. Agentúru na ochranu životného prostredia čaká zníženie rozpočtu o 30 percent.

Ďalšie škrty sú plánované v oblastiach energetiky, vzdelávania či bývania. O zhruba jedno percento menej ako teraz má dostať tiež Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA). Americký Národný ústav zdravia (NIH) má podľa návrhu prísť o šesť miliárd dolárov, čo je zhruba pätina rozpočtu ústavu. So žiadnymi peniazmi sa potom vôbec nepočíta pre Národnú nadáciu pre umenie (NEA), napísal denník The New York Times. O zrušení NEA sa špekuluje od januára, kedy Trump zložil prezidentskú prísahu.