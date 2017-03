Teroristi lovia v karibskom raji

"Je to veľký problém pre malú, aj keď bohatú krajinu,“ uviedol pre Pravdu Anthony T. Bryan zo Západoindickej univerzity v Saint Augustine v Trinidade. O čom profesor z Inštitútu pre medzinárodné vzťahy hovorí? O tom, že z karibskej krajiny odišlo za teroristickou organizáciou Islamský štát (IS) a inými radikálmi podľa nedávno zverejnenej štúdie 89 až 125 Trinidadčanov. Magazín Atlantic dokonca citoval miestu opozíciu, ktorá tvrdí, že ide až o 400 ľudí.

Na porovnanie, do konfliktov v Sýrii a Iraku sa podľa odhadov zapojilo asi 250 Američanov. USA majú 325 miliónov obyvateľov. Trinidad 1,35 milióna.

Nie všetci experti pokladajú vysoký počet Trinidadčanov, ktorí podporili teroristov, za zásadný problém. "Samozrejme, boli sme svedkami viacerých alarmujúcich incidentov, ale nemali by sme reagovať prehnane,“ pripomenul pre Pravdu W. Alex Sanchez, ktorý spolupracuje s washingtonským Centrom pre medzinárodnú námornú bezpečnosť. "Podľa mňa je väčším nebezpečenstvom pre krajinu medzinárodný obchod s drogami. Len nedávno miestna pobrežná stráž Trinidadu zachytila zásielku kokaínu v hodnote 837 miliónov trinidadských dolárov (okolo 117 miliónov eur, pozn. red.),“ poznamenal Sanchez.

Profesor medzinárodných vzťahov José de Arimatéia da Cruz však vníma problém Trinidadu aj ako regionálnu záležitosť. "Nevieme o tom, že by sa iní obyvatelia krajín Latinskej Ameriky a Karibiku rozhodli posilniť IS,“ reagoval pre Pravdu odborník z Armstrongovej štátnej univerzite v Georgii. "Obavy vládnu najmä z toho, čo bude s týmito ľuďmi, keby sa vrátili. Väčšina štátov regiónu nemá technológie, dostatočné bezpečnostné sily ani kapacity na to, aby monitorovala týchto kriminálnikov. Znamená to hrozbu pre národnú bezpečnosť Latinskej Ameriky, Karibiku a USA,“ myslí si da Cruz, ktorý vyučuje aj na Vojnovej akadémii armády USA.

"Sme malá krajina s veľkými a najmodernejšími ozbrojenými silami v anglicky hovoriacej časti Karibiku. Bolo by však pre nás náročné riešiť veľký útok. V roku 1990 čelila demokraticky zvolená vláda Trinidadu puču, ktorý viedli moslimské skupiny,“ vrátil sa do histórie Bryan.

Vodca pokusu o zmenu režimu Yasin Abu Bakr je už na slobode. "V Trinidade čelia mladí moslimovia totálnej diskriminácii a izolácii,“ citoval ho denník New York Times.

Približne päť percent obyvateľov Trinidadu tvoria moslimovia. Najprominentnejším džihádistom z Karibiku sa stal Shane Crawford známy ako Abú Sadat Trinidadi. Vlani v lete sa objavil aj v propagandistickom magazíne Dabík, ktorý publikuje IS. Podľa posledných informácií ho zabili v Sýrii. Jeho príbuzní tvrdia, že bol možno len ťažko zranený.

"Poznám celé rodiny, ktoré odišli,“ uviedol pre New York Times Imtiaz Mohammed, šéf trinidadského charitatívneho Islamského misionárskeho spolku, ktorý odmieta IS.

Dve deti a päť vnúčat má však v Sýrii imám mešity v trinidadskom meste Rio Claro Nazim Mohammed. Duchovného obviňujú z toho, že dáva miestnym radikálom rady, aby sa pripojili k IS. On tvrdí, že len vedie školu. "Zabíjane a vraždenie nie je islamské,“ povedal Mohammed pre New York Times. No imám zároveň zľahčuje hrozby. "Kto je IS? Len pár ľudí,“ vyhlásil.

Radikalizácia moslimských Trinidadčanov sa zjavne príliš nelíši od podobných prípadov inde na svete. Často sa na teroristickú cestu vydajú ľudia s kriminálnou minulosťou a problémami v živote.

"Väčšina regrútov sú moslimovia zo sociálnych vrstiev, ktoré vláda ignoruje. Mladí a chudobní sú hlavným cieľom IS,“ pripomenul da Cruz.

"Tajné služby uvádzajú, že väčšina tých, čo odišli bojovať, boli súčasťou zločineckej scény. Nie sú členmi konzervatívnej islamskej spoločnosti. Väčšina moslimov na Trinidade je proti IS a viacerí rodičia radikálov verejne vyjadrili svoju ľútosť nad tým, čo sa stalo,“ dodal Bryan.