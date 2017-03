Wilders po prehre vo voľbách: V ďalších už vyhráme

„Boli sme treťou stranou v Holandsku. Teraz sme druhou stranou v Holandsku. A nabudúce budeme prví,“ napísal Wilders na Twitteri. Dodal, že je „skutočne hrdý na viac než milión holandských stúpencov“, ktorých PVV získala za 12 rokov od svojho založenia.

Zo sčítania 95 percent hlasov zo stredajších holandských volieb vyplýva, že zvíťazila liberálna Strana za slobodu a demokraciu (VVD) premiéra Marka Rutteho so ziskom 33 kresiel v 150-člennej dolnej komore parlamentu. Bude tak mať o osem poslancov menej než po voľbách z roku 2012.

Wildersova PVV skončila s 20 kreslami druhá. Polepší si o päť kresiel, aj keď dúfala vo viac ako 30 poslancov po tom, ako uplynulý rok viedla v prieskumoch. Ruttemu a jeho VVD sa podarilo tento trend zvrátiť a napokon napriek očakávanému tesnému súboju predbehla PVV výrazne – podľa analytikov aj vďaka vysokej účasti na voľbách a rozhodnému postoju holandského premiéra v aktuálnom spore s Tureckom.

Diplomatický spor medzi Ankarou a Haagom sa rozhorel po tom, ako holandské úrady neumožnili tureckým ministrom vystúpiť pred tamojšími krajanmi v rámci kampane pred referendom o zmene tureckej ústavy.

Turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu v reakcii na výsledky holandských volieb vyhlásil, že Európa smeruje do priepasti a k „náboženským vojnám“.

Čavušoglu vo vyjadrení, ktoré dnes priniesla štátna tlačová agentúra Anadolu, povedal, že väčšina strán kandidujúcich v holandských voľbách dostala 17–20 percent hlasov. „Nie je rozdiel medzi sociálnymi demokratmi a fašistom Wildersom. Majú rovnakú mentalitu,“ vyhlásil šéf tureckej diplomacie.

Tvrdí tiež, že európske strany privádzajú kontinent do záhuby. „Vediete Európu do priepasti. Čoskoro v Európe vypuknú náboženské vojny. Tam to smeruje,“ citovala Čavušogla agentúra AP.