Dvoch maďarských policajtov potrestali za násilie voči migrantom

Maďarsko je terčom kritiky zo zahraničia, najmä od ochrancov ľudských práv aj OSN, pre príliš tvrdé zaobchádzanie s migrantmi. Parlament minulý týždeň schválil zákon, ktorý umožňuje systematicky obmedzovať slobodu pohybu migrantov vrátane repatriácie za hranice tých utečencov, ktorí do krajiny prenikli ilegálne.

Vláda premiéra Viktora Orbána považuje migrantov od veľkej migračnej vlny v roku 2015 za veľké nebezpečenstvo pre európsky štýl života. Tvrdé opatrenia voči nim, vrátane postavenia plotu na hraniciach so Srbskom a Chorvátskom a takzvaných tranzitných zón na hraniciach, kde musia azylanti počkať na vybavenie žiadostí o azyl, Maďarsko obhajuje ako obranu hraníc nielen Maďarska, ale celej Európskej únie.

Magyar Nemzet napísal, že policajtov potrestali za to, že jeden kľačal na migrantovi sediacom na zemi, zatiaľ čo druhý nastriekal dráždivý sprej do tváre ďalšieho migranta, ktorý stál za hraničným plotom. Pokuty, ktoré za to dostali, predstavovali 300 000 forintov (približne 965 eur) a 130 000 forintov (približne 420 eur).

Podľa denníka bolo od uzatvorenia hraníc na jeseň 2015 do marca tohto roku podaných 44 sťažností na postup policajtov voči migrantom. Väčšina z nich bola zamietnutá. Päť prípadov sa ešte vyšetruje.