Odporcov populizmu, keď sa spoja, je viac ako populistov

Zastavilo Holandsko trend rastu populistov?

O holandské voľby bol veľký záujem práve preto, či sa potvrdí trend, ktorý tak bol interpretovaný, po referende o brexite a nástupe Donalda Trumpa. Ale už predtým tu boli prezidentské voľby v Rakúsku, z ktorých boli tiež obavy, a napokon sa nepotvrdili. Toto je pokračovanie. Áno, v Holandsku je zoskupenie, ktoré je veľmi silné a stalo sa druhým najsilnejším v krajine, ale odhad koľko môže dostať sa celkom nenaplnil. Samozrejme, je to silný a významný signál a môže byť vnímaný ako pozitívny a proeurópsky.

Stačí, že Wildersova strana skončila druhá?

Výsledky ukázali, že spoločnosť nie je rozdelená na dva približne rovnaké bloky. Skôr to, že sa vyprofilovala skupina ľudí, ktorá je euroskepticky a protiimigračne naladená a je proti establišmentu. Je silnejšia ako pred niekoľkými rokmi, keď to vyzeralo tak, že je tu liberálny celospoločenský konsenzus o tom, že niektoré veci sú všeobecne dobré a niektoré zlé, pričom sa dohadujeme len na drobnostiach. Ale ich reálny zisk je v zásade zjavne nižší, ako predpokladajú ich priaznivci. A myslím si, že vo východnej Európe – teraz vychádzam z českej skúsenosti – tá scéna, ktorá sa nimi inšpiruje, interpretuje ich výsledky s oveľa väčším dosahom ako majú v skutočnosti. Má pocit, že tieto strany sú oveľa silnejšie, ako naozaj sú, a potom zažívajú rôzne formy sklamania. Začalo sa to Rakúskom, pokračuje Holandskom a je možné, že podobne dopadnú voľby vo Francúzsku a v Nemecku, kde sa ukáže, že Národný front a Alternatíva pre Nemecko síce budú bodovať, ale nebudú takí úspešní ako predpokladajú.

Myslíte si, že príklad Holandska inšpiruje voličov vo Francúzsku?

Môže inšpirovať, ale len veľmi obmedzene. Vo Francúzsku je veľkou otázkou, kto vôbec postúpi do druhého kola. Ale holandský výsledok povzbudí priaznivcov proeurópskeho prúdu. Samozrejme, môže sa odohrať veľa vecí, ktoré to ovplyvnia – rôzne udalosti na medzinárodnej scéne, teroristický útok.

Ovplyvnil Holanďanov šok z brexitu a z Trumpa?

To zatiaľ presne nevieme. Ale bola tam pomerne vysoká volebná účasť, čo naznačuje mobilizáciu ľudí. A ak pri tejto mobilizácii zvíťazili proeurópske strany, tak to naznačuje, že sa viac mobilizovali ľudia, ktorí boli proti Wildersovi. Efekt Trumpa a brexitu viac mobilizovali proeurópskych voličov, ktorí to vnímajú ako ohrozenie. Pri populistických silách je zas podľa mňa väčšie percento ľudí, ktorí voľby do istej miery berú ako divadlo, neberú ich vážne. Takže napokon mnoho z nich nešlo voliť, pretože vedeli, že s Wildersom aj tak nikto nechce ísť do vlády. Zároveň je skupina ľudí, ktorá dlhodobo na voľby nechodí, teraz však majú pocit, že síce nie je všetko v poriadku, ale nechcú, aby sa odohralo niečo ako nexit. To sa stalo aj vo Francúzsku, keď prešiel do druhého kola prezidentských volieb kandidát Národného frontu, ale ľudia sa spojili proti nemu. Väčšia časť spoločnosti si neželá nástup populizmu. Môže to znieť veľmi optimisticky, ale keď sa pozriem na výsledky v Holandsku, je vidieť, že strany v opozícií k populizmu, ak sa dajú dohromady, majú oveľa viac voličov ako populizmus. To ľuďom dosť často uniká.

Tradičné strany v Holandsku však stratili, vrátane víťaznej. Vyhrala vôbec?

Nazvime to úspech. Samozrejme, pre tie strany je to varovanie a signál. Posilnila sa napríklad Zelená ľavica, čo môže znamenať posilňovanie menšinových prúdov. Aj rakúsky duel bol medzi kandidátom krajnej pravice a zástupcom Zelených, ktorí nepatria ku klasickým hlavným súperom. Celkovo vidieť vyčerpanosť tradičných veľkých strán, ktoré buď sú schopné zachytiť nové trendy a vyrovnať sa s nimi, alebo nie, a potom začínajú strácať. Nepochybne budeme svedkami vzniku nových strán rôznych smerov.

Za víťaza sa označuje aj Wilders, keďže aj tradičným stranám vnútil svoje témy.

S touto rétorikou tieto strany často pracujú. Prvý raz to použil Jean-Marie Le Pen, ktorý sa takto vysmieval tradičným stranám. Ale je to len čiastočne pravda. Tieto strany nastoľujú isté témy a agendu, pri ktorej sa ukáže, že v spoločnosti rezonuje a to vedie k tomu, že tradičné strany to začínajú tiež nejako podchytávať. Toto však môže byť spôsob, ako sa vyrovnávať so strachom ľudí, na ktorý treba reagovať. Je jasné, že treba pracovať s migračnou a azylovou politikou. Ale otázka je, či tak, ako si to predstavuje Wilders, alebo sa to má stať témou veľkých strán, ktoré otvoria debatu o tom, ako to má vyzerať, a dospejú k riešeniu, ktoré je podstatne mravnejšie, ústretovejšie a racionálnejšie.

Ale čo ak prevezmú populistický slovník?

Samozrejme, hrozí, že etablované strany prevezmú tú agendu celú a bude jedno, či bude zvolený Wilders, alebo nie, pretože to, čo presadzuje, prejde do politiky. Je dobré byť si vedomý tohto rizika a upozorňovať naň, ak by sa to začalo diať. Problém ale nie je v tom, že tieto strany otvárajú nejaké témy, ale v tom, čo konkrétne navrhujú. Veľa predstáv o silovom riešení politiky sme si už v minulosti vyskúšali a vieme, že jednoducho nefungujú dobre. Tomu sa treba brániť a vysvetľovať, že to nevedie k tomu, čo by sme chceli.

Vy ste optimista?

Som skôr pesimista, ale nie v rámci týchto výsledkov. Tieto voľby inak nepovažujem za úplne zásadné. Úprimne sa priznám, čím si určite vyslúžim negatívne reakcie, už keď sa hovorilo o voľbe Donalda Trumpa, tak som si v istých fázach hovoril, či možno nie je správne, aby vyhral. Pretože, ak je spoločnosť taká rozdelená, jeho voliči v prípade jeho prehry sa aj tak po voľbách nerozplynú. Nebude lepšie, aby v tejto situácii jeho voliči videli, či skutočne dokáže, alebo nedokáže zmeniť veci, ktoré sľúbil? Lebo teraz to vidíme. Sľuby neplní, robí veci, ktoré nefungujú. Nehovorím, že sa nemôže stať veľa hrozných vecí a že sa to nemôže skončiť veľmi zle. Ale nemusí. Z tohto pragmatického pohľadu Trump aj brexit jednak ukazujú, že v spoločnosti nie je konsenzus. A zároveň, čo je podstatné, sa rozpadli tie teórie o tom, že multikulturalisti a neomarxisti ovládajú všetky inštitúcie a dokážu všetko zmanipulovať, aj výsledky volieb. Lebo, keby to tak bolo, ani Trump by nebol prezident. Sprisahanecké teórie sa ukazujú ako lži. Zároveň sa kanalizuje strach a frustrácia ľudí. To môže priniesť isté ozdravenie v politike. Nie preto, čo urobí Trump, ale skôr z hľadiska toho, ako bude reagovať zvyšok politickej scény. Problém by nastal, ak by takých vodcov bolo naraz príliš veľa a tí by sa do seba pustili, čo sa môže stať. Pretože títo vodcovia majú tendenciu rinčať zbraňami a používať silovú rétoriku.

A dá sa odhadnúť vývoj v Európe?

To je otázka, na ktorú neviem odpovedať. Viem si predstaviť, že Marine Le Penová prejde do druhého kola prezidentských volieb, ale následne sa proti nej všetci spoja. A viem si predstaviť, že v Nemecku sa posilní Alternatíva pre Nemecko, ale v zásade zaostane za očakávaniami, pričom zvíťazia sociálni demokrati.

Čo ak Le Penová vyhrá?

Neviem, ako by sa spomínané strany správali, ak by naozaj vyhrali alebo sa výrazne posilnili. Pretože aj brexit jasne ukázal, že politici, ktorí naň vyzývali, nemali vôbec nijaký plán. Nerátali s tým, že by brexit mohol prejsť. Snažili sa na tom urobiť politickú kariéru, pretože predpokladali, že to je vec, ktorá neprejde. Teraz vidieť, že vlastne vopred rátali s tým, že budú neúspešní. Ak by Le Penová vyhrala voľby, pre mňa je otázka, či by naozaj chcela, aby Francúzsko vystúpilo z EÚ. Lebo by zistila, že v skutočnosti z EÚ profituje. A EÚ, ktorú môžeme za mnohé veci kritizovať, má veľa vecí, ktoré sú pre nás dôležité a štáty sú aj tak prepojené mnohými zmluvami. Aj Británia má toľko zmlúv, že po brexite sa veľa vecí nezmení prípadne sa zmení oveľa menej, ako predpokladajú priaznivci, ale aj odporcovia brexitu. Čo je inak tiež dosť zdravé zistenie. Ak by sme to nevideli, tak to nezistíme.