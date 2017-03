Fillona vyšetrujú už aj pre kauzu darovaných oblekov

S odvolaním sa na zdroje z vyšetrovania to dnes uviedli agentúry AFP a Reuters. Fillona už v utorok francúzska justícia obvinila v rámci skúmania údajne neoprávnených príjmov jeho manželky a detí ako parlamentných asistentov zo sprenevery verejných financií.

Francúzsky týždenník Le Journal du Dimanche (JDD) v nedeľu informoval, že si Fillon nechal od nemenovaných priateľov kupovať luxusné oblečenie. Vyšetrovací sudcovia podľa zdroja AFP rozšírili svoje skúmanie pre podozrenie, že prijatie daru súviselo s určitou protislužbou. V novinách Les Echos prezidentský kandidát pripustil, že od bližšie neurčeného priateľa dostal vo februári dva obleky. Išlo o dary, na ktorých nie je nič zlé, uviedol Fillon, ktorý pre niekoľko káuz prišiel o úlohu favorita prezidentských volieb.

Podľa JDD obleky stáli okolo 13 000 eur a presiahli tak limit, ktorý môže niekto vo Francúzsku kandidátom darovať počas volebnej kampane. Noviny zároveň tvrdia, že Fillonovi niekto hradil aj ďalšie ošatenie a to po dobu niekoľkých rokov. Od roku 2012 tak vraj vďaka neupresneným dobrodincom získal oblečenie za 48 500 eur.

Fillon zverejnenie týchto informácií odsúdil. Médiá sa podľa neho „hrabú v odpadkoch“. Napriek klesajúcej podpore sa Fillon odmieta vzdať svojej kandidatúry. Už v piatok pritom končí lehota, v ktorej môžu kandidáti na funkciu hlavy štátu podať vyplnenú prihlášku.

Dvojkolové prezidentské voľby sa konajú 23. apríla a 7. mája. Podľa dnešného prieskumu agentúry IFOP-Fiducial by v prvom kole zvíťazila s 26,5 percentami kandidátka krajne pravicovej Národnej fronty (FN) Marine Le Penová. V druhom kole by ju ale pomerom hlasov 61 ku 39 porazil centrista Emmanuel Macron. Reprezentant konzervatívnej pravice Fillon by v prvom kole dostal podľa ankety len 18 percent hlasov.