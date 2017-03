Turci odmietajú prijímať utečencov a "vyhostili" holandské kravy

Oznámil to turecký šéf diplomacie Mevlüt Çavuşoglu. Ankara straší úniu aj „dvihnutím závory“ asi dvom miliónom utečencov, ktorí by vraj mohli „zaplaviť“ západnú Európu. Zatiaľ ich vraj pustí do Grécka.

"Nevidíme dôvod ďalej dodržiavať migračnú dohodu s úniou,“ zopakoval v stredu vyhrážku Omer Celik, turecký minister pre európske záležitosti. Podľa neho na rozdiel od únie Ankara dodržala záväzky.

„Ak by sa tak aj stalo, situácia z roku 2015 sa nezopakuje,“ povedal politológ Andrej Jelifancev agentúre FAN. Podľa neho už aj preto, lebo prípadné anulovanie dohody zo strany Ankary môže vyvolať v Európe rast napätia, ktoré v blížiacich sa voľbách môže posadiť do vládnych kresiel politikov, ako je vo Francúzku líderka nacionalistov Marine Le Penová, ktorú ťažko podozrievať z náklonnosti k Turecku. Podľa Jelifanceva aj šance nemeckej kancelárky Angely Merkelovej opäť zvíťaziť by mohli klesnúť.

„Takáto vidina budúcnosti nevyhovuje Erdoganovi, aj keď v Turecku existujú horúce hlavy, ktoré to môžu ignorovať,“ dodal politológ. Zároveň však pripomenul, že v súčasnej politickej situácii je pre Ankaru výhodnejšie skôr dodržať migračnú dohodu ako opak. Tým skôr, že v čase hospodárskych problémov Turecka znamená pre krajinu nemalý prísun financií. V čase, keď podľa tureckého ministerstva financií deficit rozpočtu vo februári dosiahol 6,8 miliardy lír (1,7 miliardy eur) – najvyšší ukazovateľ za posledných osem rokov a nezamestnanosť (podľa tureckého štatistického úradu) dosiahla 12,7%, čo je najvyšší ukazovateľ od marca 2010 (nezamestnanosť mládeže v decembri 24 % – najviac od apríla 2009).

Kam až môže siahať slovami tureckého prezidenta Erdogana „boj s holandským nacizmom“, dokumentuje rozhodnutie niektorých jeho stúpencov. Podľa nemeckého Spieglu „deportovali“ z krajiny 40 holandských plemenných kráv.

„Ak stádo neprijmú, tak skončí našom bitúnku. Na farmách máme pomerne veľa kráv, ale už nechceme dovážať zvieratá z Holandska,“ citujú noviny zo stredajšieho vyhlásenia Bülenta Tunca, šéfa Asociácie výrobcov a spracovateľov mäsa. Pripomína to vzdialene obdobie, keď ruský líder Michail Gorbačov vyhlásil vojnu alkoholizmu a následne vraj niektorí horlivci vtedy začali piť mlieko aj na svadbách…

Podľa portálu NTV viac šťastia ako spomínané kravy má v „diplomatickej vojne“ medzi Ankarou a Amsterdamom holandský premiér Mark Rutte. Podľa viacerých pozorovateľov práve Erdogan mu svojím nekompromisným postojom pomohol vyhrať parlamentné voľby. Nič na tom nezmení ani štvrtková reakcia tureckého novodobého sultána na hlasovanie, podľa ktorého „Rutte síce vyhral parlamentné voľby, ale stratil priateľstvo Ankary“.

Neostalo však iba pri kravách a „strate“ priateľstva. Ankara najnovšie zablokovala spoluprácu s partnerskými štátmi, ktoré spolupracujú s NATO. Krajina, ktorá mala vždy druhú najsilnejšiu armádu v aliancii, tak podľa Reuters konkrétne urobila v prípade niektorých akcií naplánovaných na tento rok vrátane vojenských cvičení, politických akcií či plnení civilných projektov. Informáciu, ktorá prenikla do médií, Ankara zatiaľ nekomentovala.

Podľa nemenovaného zdroja z NATO spomínaný krok Turecka je namierený proti Rakúsku, ktoré nie je členom aliancie, ale má štatút jej partnera. „Dúfame, že niektoré (plány) sa možno uskutočnia v neskoršom termíne,“ tvrdil spomínaný zdroj s tým, že „ide o politický problém“ a „po referende sa situácia upokojí“.

Ankara vraj reaguje na zákaz Viedne, ktorý sa týka prípadnej tureckej politickej agitácie na rakúskom území. Ešte v minulom roku Viedeň vyzvala EÚ na prerušenie dialógu s Ankarou ako rekcie na zatknutie desiatok tisíc ľudí čo i len podozrivých z účasti na minuloročnom neúspešnom vojenskom prevrate v krajine. Rakúske ministerstvo obrany už potvrdilo, že Ankara zablokovala niektoré programy. Podľa hovorcu rezortu, citovaného portálom Newshub, rozhodnutie Ankary v súčasnosti nemá žiaden dosah, ale v dlhšom časovom horizonte môže platiť opak. Ide konkrétne o prípravu misie v Kosove. Najnovšie rozhodnutie tureckého vedenia môže mať podľa viacerých pozorovateľov následky aj na Švédsko a Gruzínsko, ktoré sú tiež „partnermi“ NATO a ich vojaci sa zúčastňujú na misiách napríklad v Afganistane aj v spomínanom Kosove.

Turecko-holandské napätie a v konečnom dôsledku i roztržku s Bruselom spôsobil zákaz politickej agitácie tureckých ministrov nielen v Holandsku a Rakúsku, ale hlavne v Nemecku. Tureckí vládni činitelia sa tak pokúšajú zabojovať o hlasy státisíce Turkov žijúcich v západnej Európe pred blížiacim sa aprílovým plebiscitom o rozšírení právomocí prezidenta Erdogana.