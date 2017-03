Donald Trump sa nevzdáva, opäť sľubuje odvetu

"Budem sa brániť a poženiem to hoc aj na Najvyšší súd USA. My zvíťazíme!" odkázal Trump odporcom.

Rozhodol o tom federálny sudca Derrick Watson v štáte Havaj. Stalo sa tak iba niekoľko hodín pred začiatkom platnosti. Znamená to, že nový protiimigračný dekrét prezidenta ostal vo štvrtok, keď sa mala začať jeho platnosť, iba na papieri. Stihol ho tak osud už prvého prezidentského dekrétu z januára tohto roku, ktorého realizáciu pozastavil súd v Seattli.

"Nový dekrét, ktorý Trump podpísal 6. marca, pozastavoval na tri mesiace vydávanie nových víz občanom Iránu, Jemenu, Líbye, Somálska, Sudánu a Sýrie s tým, že už vydané víza platia. Zákaz sa pôvodne týkal siedmich krajín, ale neskôr z neho vypadol Irak. Navrhovaný dokument obsahuje aj pozastavenie prisťahovaleckých programov.

„Budem sa brániť a poženiem to hoc aj na Najvyšší súd USA. My zvíťazíme!“ odkázal Trump odporcom jeho snáh s tým, že rozhodnutie sudcu je „zlou a smutnou správou“. V tejto súvislosti pripomenul, že Ústava USA „umožňuje prezidentovi dočasne pozastaviť prílev migrantov, ak to považuje za národný záujem krajiny“. Svoje rozhodnutie odôvodňoval prezident USA snahou zabrániť prieniku teroristov do krajiny.

Na druhej strane, ako informoval aj portál BBC, podľa žaloby prokuratúry v Honolulu bol by prípadný zákaz porušením Ústavy USA, diskriminovaním ľudí na základe ich štátnej príslušnosti. Zároveň prokuratúra upozornila, že obyvatelia ostrovného štátu by nemohli na základe dekrétu navštevovať svojich neamerických príbuzných, ktorí žijú v niektorej z už spomínaných šiestich prevažne moslimských krajín. Havaj zároveň poukázal na škodlivosť dosahu prezidentovho návrhu na turistický priemysel a komplikáciu v prípade náboru zahraničných študentov a pracovníkov. Proti novej Trumpovej iniciatíve je okrem Havaja aj niekoľko ďalších amerických štátov. Navyše Trumpov krok kritizovali aj na pôde OSN, ale aj obhajcovia ľudských práv nielen v USA, ale aj v zahraničí.

Podľa Anthonyho Zurkera, spravodajcu BBC vo Washingtone, federálny súd na Havaji pri svojom odôvodnení pozastavenia platnosti vlastne použil tvrdenie samotného Trumpa a jeho poradcov. V predvolebnej kampani totiž skloňovali „zákaz pre moslimov“ atď.

„Už po prvom neúspešnom pokuse reagoval Trump jedovato v sociálnej sieti: Uvidíme sa na súde. Aj keď, aby sa tak stalo, musel by prísť s novým dekrétom. Ukázalo sa, že prezident mal pravdu,“ dodáva spravodajca BBC.