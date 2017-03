Mayová: Teraz nie je správny čas na škótske referendum

Škótska prvá ministerka Nicola Sturgeonová v reakcii uviedla, že blokovanie ľudového hlasovania by bolo nedemokratické.

„Teraz na to nie je správna doba,“ odkázala Mayová do Edinburghu. So Sturgeonovou o druhom referende o nezávislosti nemieni teraz vôbec začínať diskusiu. „Teraz by sme mali spolupracovať, aby sme vyjednali správnu dohodu pre Škótsko, správnu dohodu pre Spojené kráľovstvo,“ dodala Mayová.

Britská premiérka reagovala svojím výrokom na pondelkové vyhlásenie škótskej vlády, ktorá chce na budúci týždeň požiadať škótsky parlament o súhlas, aby sa mohlo konať nové referendum o nezávislosti. Plebiscit by chcela usporiadať na konci roka 2018, prípadne začiatkom roka 2019, teda zrejme ešte pred koncom rokovaní o odchode Británie z EÚ.

Hlasovanie v škótskom parlamente sa budúci týždeň uskutoční, uviedol hovorca Škótskej národnej strany (SNP) v reakcii na slová premiérky Mayovej.

Škótska prvá ministerka Sturgeonová uviedla, že blokovanie referenda zo strany Londýna by bolo „nedemokratické“ a len by dokazovalo, že Mayová má strach z rozhodnutia škótskeho ľudu.