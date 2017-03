Lajčák: Viacrýchlostná EÚ by mala byť založená na otvorenosti

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák to povedal počas dnešného stretnutia s vedúcimi zastupiteľských úradov členských štátov EÚ akreditovaných pre SR.

Lajčák zároveň zdôraznil, že je rovnako dôležité, aby sme inštitucionálne zabránili aj opaku. "To znamená, aby nemohlo dôjsť k situácii, v ktorej bude niektorá členská krajina prinútená sa zapojiť do iniciatív, o ktoré nemá záujem,“ argumentoval Lajčák. Dodal pritom, že Slovensko uprednostňuje integračné scenáre a má eminentný záujem zotrvať v jadre EÚ.

Témami dnešného stretnutia boli aj budúcnosť Európskej únie po brexite, scenáre možného vývoja ako ich načrtol predseda Európskej komisie, ale aj očakávania od Rímskeho summitu, kontinuita maltského predsedníctva v Rade EÚ s SK PRES, a priority slovenskej zahraničnej politiky do nadchádzajúceho obdobia vrátane príprav na predsedníctvo v OBSE. "Od summitu v Ríme očakávame jasný politický odkaz: dlhodobú víziu s konkrétnymi krokmi, ktoré vyústia do hmatateľných výsledkov. Bolo by zlou správou, ak by výsledkom summitu bol byrokratický dokument zahltený prázdnymi frázami nezrozumiteľnými pre obyčajných ľudí. Pre nás je a musí byť kľúčové komunikovať výhody členstva v EÚ našim občanom,” povedal Lajčák.

Pri aktivitách maltského predsedníctva v Rade EÚ minister ocenil, že reflektujú požiadavky dneška v otázkach migrácie, bezpečnosti, jednotného trhu či výzvam v susedstve EÚ. Pri téme migrácie Lajčák vyjadril zároveň potešenie z toho, že Malta pokračuje v diskusiách začatých počas SK PRES na tému, ako čo najlepšie aplikovať princípy solidarity a zodpovednosti tak, aby sa každý členský štát mohol podieľať na riešení migračnej krízy podľa svojich možností a schopností.