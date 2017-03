Trump a Merkelová sa dnes prvýkrát stretnú v Bielom dome

Na stretnutí sa nastaví charakter transatlantického vzťahu s americkým lídrom, ktorý sa zaviazal, že sa bude držať politiky v duchu hesla „Najprv Amerika“ (America First).

Najvplyvnejší lídri západného sveta, Trump a Merkelová, budú mať sériu stretnutí o otázkach obrany, obchodu a bezpečnosti. Avšak budú tiež hostiteľmi okrúhleho stola, kde budú s lídrami amerických i nemeckých podnikateľských kruhov diskutovať o odbornej výchove.

Americký prezident privíta Merkelovú v Bielom dome okolo 16.20 h SEČ, po ďalšom programe usporiadajú spoločnú tlačovú konferenciu a nakoniec spolu povečerajú.

Pres. Trump will meet with German Chancellor Merkel on Friday and their meeting could be tense, @margbrennan reports https://t.co/Wo3HHwLUP6 pic.twitter.com/fagTkpzoNg