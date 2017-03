Nemecký migračný úrad bude testovať program na rozlíšenie dialektov

Zástupca úradu, ktorý má v Nemecku na starosti spracovanie žiadostí o azyl, to povedal dnešnému vydaniu denníka Die Welt.

Potreba presne rozlíšiť dialekty migrantov a na ich základe určiť oblasť ich pôvodu sa výrazne prejavila počas predvlaňajšej migračnej krízy, keď do Nemecka prichádzalo množstvo ľudí z Blízkeho východu, ktorí sa vydávali za Sýrčanov, aby tak zvýšili svoju šancu na získanie azylu. BAMF pritom trpel nedostatkom kvalifikovaných tlmočníkov, ktorí by boli schopní na základe nárečia odhaliť pôvod migrantov.

„Snahou je podrobiť žiadateľa o azyl jazykovej skúške a tú podrobiť automatickej analýze dialektu,“ uviedol zástupca BAMF Jualian Detzel. S testovaním nového softvéru chce úrad začať v najbližších týždňoch. Do ostrej prevádzky ho ale zrejme nenasadí skôr ako v budúcom roku.

Odborník na počítačovú lingvistiku oslovený agentúrou DPA Dirk Hovy je ale skeptický. „Vytvoriť dokonalý dátový záznam je prakticky nemožné,“ uviedol. Jedným z dôvodov je podľa neho aj to, že sa jazyk neustále mení. Pokiaľ bude ale dátová základňa obsiahnutá v softvére dostatočne široká, mohol by byť podľa Hovyho program použiteľný, aj keď by jeho výsledky nikdy neboli stopercentné. Vytvoriť spoľahlivú dátovú základňu by však bolo enormne náročné, dodal vedec.