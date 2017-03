Merkelová – Trump: Radšej sa zhovárať, ako ohovárať

Po prvý raz si v piatok stisli ruky, vymenili zdvorilostné úsmevy a hľadali spoločnú reč. Stretnutie Merkelovej s Trumpom sa pôvodne malo konať v utorok. Kancelárka však cestu do Washingtonu pre snehovú búrku odložila.

Trump v Bielom dome je pre Merkelovú výzvou. Zvolenie nevyspytateľného celebritného boháča s väzbami na krajnú pravicu za prezidenta USA kancelárku určite nepotešilo. Pred voľbami vlani v novembri sa však vystríhala príliš negatívnych vyjadrení na adresu Trumpa. Značná časť nemeckej politickej scény pritom na ňom nenechala suchú nitku.

Merkelová bola oveľa opatrnejšia, čo nie je pri jej politickom štýle prekvapujúce. Kancelárku po vlaňajších udalostiach ako brexit a výhra Trumpa pasovali do úlohy ochrankyne západného liberálneho sveta. Ona sama to pokladá za absurdné.

No napriek opatrnému prístupu, Merkelová verejne pripomína, že transatlantické spojenectvo je založené aj na hodnotách. Kancelárka tiež neváhala kritizovať Trumpovo nariadenie, ktorým zakázal prijímať utečencov a pôvodne stopol možnosť vstupu na územie USA obyvateľom siedmich prevažne moslimských krajín.

Trump v minulosti oveľa viac útočil na svoju piatkovú návštevu. Tesne pred vstupom do Bieleho domu republikán v rozhovore pre denníky Times a Bild vyhlásil, že Merkelovú rešpektuje a že je jedna z najdôležitejších svetových líderiek. Jej utečeneckú politiku však označil za katastrofálnu a podľa Trumpa Európska únia slúži iba Nemecku a aj tak ju opustí viac krajín.

Bola to, samozrejme, len prvá schôdzka medzi Trumpom a Merkelovou. Ale podľa správania sa amerického prezidenta od jej úspechu závisí naozaj veľa. Trump potvrdzuje, že je pri rozhodnutiach neraz impulzívny a dáva na prvé dojmy. Jeho vzťah k Európe je stále len veľmi ťažko definovateľný. Európska únia ho očividne nezaujíma, či dokonca je proti nej. NATO je síce veľmi dôležité, ale jeho členovia musia platiť.

"Nebolo to stretnutie, kde si len porovnali zoznam priorít. Bola to skutočne veľmi dôležitá schôdzka, ktorá udá tón celým vzťahom,“ uviedla pre spravodajskú stránku Christian Science Monitor Heather Conleyová z Centra pre strategické a medzinárodné štúdie vo Washingtone.

Merkelová bola vo svojej politickej kariére schopná nájsť spoločnú reč už s dvoma americkými prezidentmi, ktorí boli dosť rozdielni. S Georgeom Bushom a Barackom Obamom. Aj tieto vzťahy boli ovplyvnené problémami ako iracká vojna, ekonomická kríza či škandál s odpočúvaním.

Pred schôdzkou si Merkelová starostlivo budovala pôdu. "Je lepšie hovoriť spolu, ako hovoriť jeden o druhom. To je motto mojej návštevy,“ vyhlásila. Nemeckí predstavitelia zároveň už niekoľko týždňov spomínajú potrebu zvyšovania obranných výdavkov, čo je v podaní Trumpa evergrínová téma smerom k európskym spojencom.

Okrem politických a bezpečnostných tém vzťahom USA – Nemecko dominuje ekonomika. Trump viac ráz vyhlásil, že Berlín ťaží zo slabého eura a dokonca hovoril o možnom 35-percentnom cle na nemecké tovary.

Berlín takéto úvahy odmieta. Predseda nemeckej Asociácie strojárskeho priemyslu Carl Martin Welcker pripomenul, že nemecké strojárske firmy vytvárajú v USA 81-tisíc pracovných miest. S Merkelovou pricestovali do USA aj šéfovia viacerých významných nemeckých spoločností.

"Čeliac Trumpovej politike pod heslom Amerika na prvom mieste a pod hrozbou zavedenia ciel na dovážané tovary, budú kapitáni priemyslu zdôrazňovať, koľko pracovných miest v USA je spojených so značkou Deutschland AG (výraz pre spojenie veľkých priemyselných a finančných nemeckých inštitúcií, pozn. red.),“ napísala agentúra Reuters.

"Merkelovej stretnutie s Trumpom je pravdepodobne jedna z najdelikátnejších diplomatických schôdzok za dlhý čas. Ich vzťahy na diaľku boli doteraz ovplyvnené otvorenými nezhodami. Trump priamo útočil na Merkelovej prístup k utečencom. Kancelárka zase prezidentovi verejne pripomínala, aby si vážil západné hodnoty a inštitúcie.

Merkelovú mnohí považujú za poslednú ochrankyňu liberálneho svetového poriadku. S napätím sa očakáva, ako zvládne vládu neliberálneho lídra najväčšej západnej mocnosti,“ reagoval pre Pravdu zahraničnopolitický analytik Jörg Forbrig z organizácie German Marshall Fund v Berlíne.

Odborník však tiež pripomína, že Merkelová sa jednoducho musí s Trumpom rozprávať. "Tvrdá rétorika z prezidentskej kampane týkajúca sa transatlantickej spolupráce predsa len ustúpila. Nemecko ako predsednícka krajina G20 chystá usporiadanie summitu a partneri sa s obavami dívajú na možnú Trumpovu obchodnú politiku.

A samozrejme, čelíme sérii globálnych bezpečnostných hrozieb od Ruska po teroristickú organizáciu Islamský štát. Tie doteraz USA, Nemecko a západná komunita riešili spoločne. Merkelová chce túto spoluprácu určite zachovať,“ pripomenul Forbrig.

Do istej miery sa dá povedať, že Trumpov vzťah s Merkelovou je aj testom toho, ako sa nová americká vláda postaví k Európe. Je očividné, že krajne pravicové kruhy USA aj v podaní hlavného stratéga Bieleho domu Stephena Bannona majú úplne inú predstavu o svete ako kancelárka a EÚ.

Bude preto dôležité sledovať, či sa v najbližších mesiacoch bude Washington priamo, či nepriamo snažiť Merkelovú oslabiť. Kancelárku na jeseň čakajú voľby a Merkelová náhle čelí znovuzrodenej sociálnej demokracii.

Bolo by, samozrejme, mimoriadne paradoxné, ak by prípadne snahy Bieleho domu podkopať postavenie kancelárky viedli k výhre SPD. V závetrí však tiež čaká krajne pravicová Alternatíva pre Nemecko, ktoré je ľuďom ako Bannon určite blízka. Tá síce nemôže voľby vyhrať, ale jej dobrý výsledok by opäť mohol sťažiť pozíciu Merkelovej.