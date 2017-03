Nemecké médiá sa zhodli: Na priateľstvo Merkelovej a Trumpa to nevyzerá

„Rozhovory v Bielom dome sa obišli bez väčších problémov. Občas bolo zrejmé, ako zložité to s oboma môže byť,“ píše server Spiegel Online a pripomína práve moment, keď Trump počas fotografovania v Oválnej pracovni nereagoval na otázku Merkelovej, či si podajú ruku. (Viac v článku: Faux-pas či úmysel? Trump nepodal Merkelovej ruku)

„Ak to bol úmysel, alebo nie – tá scéna celkom dobre sedí na prvé stretnutie oboch v Bielom dome, pretože aj keď pôsobí vecne, Merkelová a Trump nevyzerajú zohrane,“ konštatuje server, podľa ktorého len ťažko môžu byť osobnostné rozdiely medzi oboma politimi väčšie.

„Znovu sa ukázalo, aké veľké sú rozdiely v štýle a prístupe oboch. Na jednej strane kancelárka, ktorá starostlivo váži slová, na druhej prezident, ktorý hlasno kritizuje partnerské krajiny ako Nemecko,“ vidí to podobne aj spravodajský web denníka Süddeutsche Zeitung.

Podotýka pritom, že rozdiely sa zďaleka netýkajú len politického štýlu, ale aj obsahu. Najväčšiu zhodu podľa neho Merkelová a Trump našli v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky, najmenší v politike obchodnej. Táto časť rokovania bola údajne napätá a veľmi chladná.

Süddeutsche Zeitung poukazuje tiež na to, ako rozdielny sprievod si obaja politici na diskusiu o hospodárskej politike vzali. Kým Merkelovej sekundoval šéf firmy Siemens Joe Kaeser alebo BMW Harald Krüger, Trumpovi jeho dcéra Ivanka a jej manžel a prezidentov poradca Jared Kushner.

Rozdielov si všíma tiež server denníka Die Welt. „Merkelová je politická profesionálka. Trump je vášnivý amatér,“ píše server, podľa ktorého to však nemusí stáť v ceste budúcej pragmatickej spolupráci oboch politikov. Chémia medzi nimi na prvý pohľad nie je.

„Kancelárka a prezident vôbec nevyzerali ako priatelia, keď sa v piatok prvýkrát stretli v Bielom dome. Alebo ako ľudia, ktorí sa nepoznajú, na prvý pohľad si sadnú,“ mieni Die Welt.

Vedľa nepodareného pokusu o podanie ruky pripomína tiež okamih z tlačovej konferencie, keď Trump hovoril o tom, že on aj Merkelová majú spoločné to, že je odpočúvala administratíva bývalého prezidenta Baracka Obamu. Pobavil tým síce novinára, Merkelová v tej chvíli podľa denníka vyzerala, že by najradšej bola niekde inde.