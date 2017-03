Alžbeta II. sa teší dobrému zdraviu, Británia sa pripravuje na jej smrť

Podľa neho rovnako ako v prípade jej otca Juraja VI., keď najvyššie vládne inštitúcie o jeho úmrtí informovali kódovým heslom „Hyde Park Corner“, bolo i teraz zvolené heslo pre utajené oznámenie správy o smrti kráľovnej. Znie „London Bridge je dole“, a všetky kroky, ktoré budú nasledovať, nesú označenie Operácia London Bridge.

Ak kráľovná zomrie v noci, má byť prebudený a informovaný predseda vlády, nech to bude v tom čase ktokoľvek. Stredisko globálnej reakcie britského ministerstva zahraničia, ktoré sídli na nespresnenom mieste v Londýne, potom ihneď informuje 15 vlád krajín mimo Veľkú Britániu, v ktorých je kráľovná takisto hlavou štátu. A potom stredisko zašle informáciu 36 ďalším krajinám, pre ktoré kráľovná v minulosti bola po mnoho desaťročí symbolickou panovníčkou.

Nepotrvá dlho, kým sa správa rozšíri od svetových vodcov k verejnosti. Informáciu o úmrtí kráľovnej ako prvý dostane – a následne vydá vo forme bleskovej správy – britská tlačová agentúra Press Association, a prakticky simultánne ju prevezmú svetové médiá.

To predstavuje odklon od tradície, podľa ktorej to bola spravodajská stanica BBC, ktorá sa ako prvé médium dozvedela o úmrtí panovníka. Správa o smrti Juraja VI. 6. februára 1952 zverejnili až štyri hodiny po jeho skone. V prípade terajšej kráľovnej sa informácie do médií dostanú podstatne rýchlejšie.

Videovrátnik vo smútočných šatách potom vyvesí na dvere Buckinghamského paláca správu o úmrtí kráľovnej a zároveň sa rovnaká informácia objaví na oficiálnych internetových stránkach paláca na čiernom podklade.

A zatiaľ čo médiá po celom svete zverejnia všetky nekrológy, články a analýzy, ktoré majú pre podobný prípad pripravené, televízne stanice Sky News a ITN kontaktujú expertov na monarchiu, ktorí podpísali zmluvy, že budú hovoriť výhradne s nimi.

Tieto stanice údajne už niekoľko rokov „trénujú“ úmrtie Alžbety II. nanečisto a meno panovníčky nahrádzajú označením „pani Robinsonová“. Britské komerčné rozhlasové stanice zapnú v štúdiách modré svetlá, aby upozornili moderátorov, že majú okamžite prepojiť na správy a púšťať len neutrálnu hudbu.

Krok za krokom potom budú pokračovať ďalšie vopred pripravené úkony, ktoré vyvrcholia pohrebom. Podľa odborníkov nie je vylúčené, že v smútočnej procesii pôjdu aj jej milované psíky plemena corgi. Keď v máji 1910 zomrel kráľ Eduard VII., viedol smútočnú procesiu jeho foxteriér Cézar.