Trump podľa hovorcu výzvu na podanie ruky Merkelovej len nepočul

Prezident ju iba nepočul, povedal Sean Spicer nemeckému denníku Der Spiegel. O incidente pri piatkovom fotografovaní oboch politikov sediacich v kreslách v Oválnej pracovni Bieleho domu ironicky informovali médiá po celom svete. Prevládlo presvedčenie, že Trump otázku Merkelovej úplne vedome ignoroval.

„Neverím, že jej otázku počul,“ povedal však nemeckému týždenníku Spicer v zjavnej snahe eliminovať negatívne vyznenie prekérnej situácie.

Der Spiegel dal najavo, že týmto vysvetlením úplne presvedčený nie je. „Bola to zvláštna scénka: Angela Merkelová sedí v Oválnej pracovni vedľa Donalda Trumpa. Fotografi ich vyzývajú, aby si podali ruky. Kancelárka sa amerického prezidenta pýta, či si to praje – ten nijako nereaguje. Merkelová vyzerá zaskočene, ako by chcela povedať: ‚No tak asi nie‘,“ vykreslil udalosť Der Spiegel.