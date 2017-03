Trump poprel vplyv ruských predstaviteľov na svoju volebnú kampaň

„Demokrati si tento ruský príbeh vymysleli a rozširujú ho, aby odpútali pozornosť od toho, že viedli hroznú (predvolebnú) kampaň,“ napísal Trump, čím reagoval na obvinenia, že ruskí predstavitelia pred vlaňajšími prezidentskými voľbami nenáležitým spôsobom zasahovali do jeho predvolebnej kampane.

„James Clapper a iní vyhlásili, že neexistujú nijaké dôkazy na to, že sa prezident Spojených štátov spolčil s Ruskom. Tento príbeh je z kategórie FALOŠNÝCH SPRÁV a všetci to vedia!“ napísal na Twitteri Trump s odkazom na nedeľný rozhovor, ktorý spravodajskej televízii BBC poskytol bývalý šéf amerických tajných služieb James Clapper. Ten pre BBC totiž povedal, že nevie o nijakých dôkazoch, ktoré by Trumpa alebo niekoho z jeho tímu spájali s Ruskom.