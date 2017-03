Navaľnyj sa stal terčom útoku, poliali ho zelenou tekutinou

Incident sa odohral počas otvárania jeho predvolebného štábu, informovala rozhlasová stanica Echo Moskvy.

Rozhlas dodal, že ani čin spáchaný neznámym mužom Navaľnému nezabránil, aby sa stretol so svojimi voličmi.

Na svoju stránku na sociálnej sieti Twitter potom Navaľnyj napísal, že pokračuje v stretnutiach s voličmi, aj keď vyzerá ako postava z filmu Maska. „Cool. Ešte aj zuby mám zelené,“ napísal Navaľnyj po útoku briliantovou zeleňou, ktorá sa v Rusku – pod názvom zelionka – používa v medicíne ako povrchové antiseptikum a na koži vydrží aj niekoľko dní.

Incident sa odohral pred vchodom do Navaľného štábu v Barnaule. Neznámy muž najprv k politikovi natiahol ruku a keď mu Navaľnyj podával svoju, páchateľ mu začal zo sprejovej fľaše na ruky i do tváre striekať zelenú tekutinu. Po čine neznámy naskočil do auta značky Nissan Qashqai a smeroval k areálu Altajskej oblastnej samosprávy. Očitým svedkom sa podarilo zapísať si ŠPZ.

Agentúra AP dodala, že Navaľnyj je momentálne na ceste po ruských regiónoch, kde otvára svoje predvolebné štáby po tom, ako vlani v decembri oznámil, že sa vo voľbách v roku 2018 mieni uchádzať o funkciu ruského prezidenta. Prekážkou pre jeho kandidatúru vo voľbách je však jeho odsúdenie v kauze sprenevery. Navaľného sympatizanti však tvrdia, že obvinenie voči tomuto lídrovi ruskej opozície bolo politicky motivované.

Počas návštev v regiónoch zažil Navaľnyj už viacero situácií podobných dnešnej: nedávno neznámi páchatelia zastriekali montážnou penou všetky vchody do jeho štábu v Nižnom Novgorode a v Novosibirsku sa pokúšali do Navaľného hádzať vajíčka.