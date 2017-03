Tillerson pôjde namiesto na schôdzku NATO do Ruska

S odvolaním sa na zdroje z administratívy prezidenta Donalda Trumpa o tom v utorok informovali agentúry Reuters a AP.

Namiesto toho sa Tillerson údajne zúčastní rokovania s čínskym prezidentom a následne zamieri do Moskvy.

Tillerson sa už túto stredu stretne so svojimi kolegami z členských krajín NATO vo Washingtone na konferencii venovanej téme boja proti teroristickej organizácii Islamský štát (IS).

Tillerson tak nevidí potrebu, aby sa s nimi stretával znovu na začiatku apríla v belgickej metropole.

Namiesto Tillersona by mal Spojené štáty zastupovať jeho námestník Tom Shannon.

Tillerson sa namiesto schôdzky v Bruseli zúčastni stretnutia prezidenta Donalda Trumpa s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, ktoré je plánované na 6. a 7. apríla.

Následne zamieri americký minister zahraničia do Moskvy. Podľa zdroja agentúry Reuters by mohol do Ruska zavítať 12. apríla.

To, že Tillerson dá prednosť návšteve Ruska pred stretnutím so spojencami z NATO, by niektorí členovia vojenskej aliancie mohli podľa agentúry Reuters vnímať tak, že USA pod Trumpovým vedením budú načúvať skôr Rusku ako svojim spojencom.