Francúzska prezidentská debata nemala jasného víťaza

Nezávislý centrista Emmanuel Macron, ktorému prieskumy dávajú najväčšiu nádej na víťazstvo, zdôraznil, že nie je po desiatky rokov súčasťou zakonzervovanej politickej scény. Jeho očakávaná súperka v rozhodujúcom druhom, májovom kole, líderka nacionalistov Marine Le Penová zdôraznila, že nechce stáť na čele nejakej európskej provincie.

V debate sa zišlo celkovo päť kandidátov na prezidenta, ktorí majú podľa prieskumov verejnej mienky najväčšiu podporu voličov. Zástupca konzervatívnej pravice François Fillon, ktorý si pred vystúpením v televízii vypožičal na twitteri predvolebné heslo amerického prezidenta Donalda Trumpa a sľúbil vrátiť Francúzsku jeho veľkosť, v diskusii obratom sľuboval chrániť svoju krajinu práve pred nepredvídateľnou hlavou Spojených štátov.

Fillon v debate tiež kritizoval nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú kvôli jej ústretovej migračnej politike. Jej kroky v migračnej kríze podľa neho spôsobili obrovské problémy celej Európe. Bývalý premiér sa označil za kandidáta „národnej sanácie“, ktorý vykoná hospodárske reformy a nastaví úsporný kurz.

Socialista Benoît Hamon sľúbil voličom, že bude nezávislý od veľkokapitálu a lobbistoch. Zástupca radikálnejšej ľavice Jean-Luc Mélenchon prekvapivo udrel v úvode na ekologickú nôtu. Sľúbil opustenie jadrovej energetiky, na ktorej je Francúzsko prostredníctvom spotreby elektriny závislé zo zhruba 50 percent. Tiež sľúbil skoncovať s piatou republikou, ktorú označil za prezidentskú monarchiu.

Predsedníčka krajne pravicovej Národného frontu (FN) Marine Le Penová uviedla, že nechce stáť na čele jednoduchého regiónu v rámci európskeho bloku. „Nechcem byť vicekancelárkou Angely Merkelovej,“ povedala. Oznámila tiež, že v rámci svojho programu posilňovania bezpečnosti by ako prezidentka vytvorila počas piatich rokov 40 000 nových miest vo francúzskych väzniciach. Podľa Fillona by ale bohato stačilo 16 000 miest. Súčasná hospodárska situácia Francúzska by podľa neho viac ani neumožňovala.

S Macronom sa Le Penová sporila predovšetkým pre islam a náboženské symboly. Predsedníčka FN pritom oživila minuloročný spor o takzvané burkiny, teda celotelové plavky pre moslimské ženy. Tridsaťdeväťročného centristu osočila, že ich podporuje. Macron v reakcii obvinil Le Penovú zo snahy rozdeľovať spoločnosť.

Podľa posledných prieskumov by mala šéfka krajnej pravice Le Penová v prvom kole získať 26 percent hlasov, Macron o percentuálny bod menej. Tretieho Fillona by volilo 19,5 percenta ľudí. O pozíciu najsilnejšieho kandidáta ľavice zvádzajú vyrovnaný súboj Hamon a Mélenchon, ktorého od Hamonových 12,5 percenta delí len pol percentuálneho bo­du.

Na francúzskeho prezidenta tento rok kandiduje celkom 11 politikov, ktorí získali potrebných aspoň 500 podpisov od volených zástupcov. Dvojkolové prezidentské voľby sa konajú 23. apríla a 7. mája.