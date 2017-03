Erdogan 'tlačí na pílu' kvôli referendu

Jakov, ktorý má ruské korene, takto komentoval najnovší útok tureckého lídra tentoraz priamo na nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú. ‚Sultán‘ najnovšie poriadne ‚zatlačil na pílu‘ keď v nedeľu na mítingu verných stúpencov obvinil nemeckú líderku z ‚nacistických metód‘. Erdogan tak zúžil obdobný výraz na samotnú kancelárku. Už začiatkom mesiaca totiž obvinil celé Nemecko z používania ‚nacistických praktík‘.

Recep Tayyip Erdogan čoraz hlasnejšie a častejšie kritizuje Angelu Merkelovú. Autor: SITA/AP, Yasin Bulbul

„Erdogan je zvláštna figúra na Blízkom východe a zároveň veľký vydierač, ale nikdy neprekročí červenú čiaru,“ pokúsil sa upokojiť nervozitu na Západe blízkovýchodný odborník Jevgenij Satanovskij. Podľa neho turecký prezident už narobil veľa neočakávaných ťahov, ale napokon sa ospravedlnil. „Napríklad po zostrelení ruského bombardéra nad Sýriou. Pravdepodobne tak urobí aj po aprílovom plebiscite,“ dodal Satanovskij pre Radio FM.

Zároveň pripomenul, že podobné ambície, ako má Erdogan, mali aj Saddám Husajn či Muammar Kaddáfí. „Ibaže v porovnaním so Saddámom má Erdogan v rukách množstvo nitiek, ktoré vedú k západnému svetu. Nepriamo tak pripomenul členstvo Ankary v NATO, dodávky zbraní aliancie, ale aj finančné prepojenie s Európou a USA a hlavne kartu v podobe tisícov sýrskych utečencov, ktorých najnovšie vraj Ankara môže Európanom "dávkovať“ 15-tisíc denne.

„Keď ich nazveme nacistami, cítia sa Európania nepríjemne. Spoločne sa zjednotia v prejavoch solidarity. Obzvlášť Merkelová,“ triafal v nedeľu Erdogan v Istanbule do nemeckej kancelárky Angely Merkelovej. Autor: SITA/AP

Ako pripomína portál Imeriya Erdoganovu podporu hlavne Turkov na vidieku znásobuje o. i. neplnenie záväzkov EÚ zosobnených Merkelovou, ktorá Ankare sľúbila 3 miliardy dolárov výmenou za zadržiavanie utečencov na tureckom území. Podľa portálu však Turci dostali zatiaľ iba „smiešnych“ 280 miliónov. Pôvodné snahy Berlína riešiť problém „až po voľbách“ Turecku nevyhovujú. A tak prezident Erdogan pokračuje zatiaľ iba vo verbálnom nevyberanom zápase o hlasy 48 miliónov Turkov a ďalších piatich v zahraničí v referende, ktoré mu má otvoriť cestu k vytúženému postu neobmedzeného novodobého sultána.

„Keď ich nazveme nacistami, cítia sa Európania nepríjemne. Spoločne sa zjednotia v prejavoch solidarity. Obzvlášť Merkelová,“ triafal v nedeľu Erdogan v Istanbule do nemeckej kancelárky. Vzápätí, zatiaľ tiež verbálne, reagoval hovorca Merkelovej Steffen Seibert na jednej zo sociálnych sietí: „Porovnávanie s nacizmom musí prestať.“

Pridala sa aj zastupujúca vládna hovorkyňa Ulrike Demmerová, podľa ktorej „akékoľvek nacistické prirovnania sú neprijateľné“, s tým, že "je na Turecku, aby zmiernilo svoju ostrú rétoriku a zabránilo poškodzovaniu vzájomných vzťahov“. Šéf nemeckej diplomacie Sigmar Gabriel charakterizoval Erdoganove komentáre ako „šokujúce a zjavne prekračujúce všetky hranice“.

Turecký líder však pokračuje najnovšie v ‚rúbaní lesa‘ aj v prípade Kurdov žijúcich v Nemecku, ktorí počas víkendu v počte asi 30-tisíc dali najavo, čo si myslia o Erdoganovi, ktorý väčšinu Kurdov považuje za teroristov.

„Odovzdali sme Nemecku zoznam teroristov, ale Nemci mlčia. Navyše žiadajú, aby som oslobodil zatknutého teroristu (Deniza Yücela, spravodajcu novín Die Welt s dvojakým občianstvom – pozn. red.). Povedali sme, že máme súdy. Udalosti posledných dní dokazujú novú stránku politiky Európy vo vzťahu k nám. Maškaráda sa však skončila,“ citujú prezidenta Erdogana turecké noviny Diken.

Východisko, aj keď bez akejkoľvek garancie úspechu, v nebývalej diplomatickej vojne vidia mnohí v Rusku. Konkrétne v blížiacej sa oficiálnej návšteve Merkelovej v Moskve, kde vraj by mohla požiadať Kremeľ, aby využil aj keď nie ‚srdečné‘ a zďaleka nie optimálne, ale pragmatické rusko-turecké vzťahy.

„Putin sa však bude sotva usilovať brať na svoje plecia záväzky v oblasti, v ktorej sa Európa správa nesprávne,“ dodáva aj portál News.am. A v Ankare s tým pravdepodobne aj rátajú. Konkrétne, že Moskva bude hrať kartami podľa toho, ako jej to budú diktovať jej globálne záujmy nielen v oblasti Blízkeho a Stredného východu. Potvrdzovali by to aj Erdoganove sebavedomé výroky na rozlúčku počas nedeľňajšieho istanbulského mítingu.

„Je dávno koniec časom hrozieb na adresu Ankary. Turecko nepadne na kolená. Akákoľvek krajina, ktorá sa pokúsi o nátlak na Ankaru, dostane adekvátnu odpoveď,“ pálil z ťažkého nacionalistického kalibra turecký líder s vidinou víťazstva v blížiacom sa referende podľa BBC pred asi pol druha tisíckou konzervatívne a nábožensky motivovaných stúpencov novodobého sultána.