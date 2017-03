Súd poslal strojcu útoku na divadlo Dubrovka do väzenia na 19 rokov

Táto rukojemnícka dráma sa skončila po troch dňoch útokom bezpečnostných zložiek. O život prišlo 130 rukojemníkov vrátane desiatich detí.

Ako v utorok informovala agentúra Interfax, odsúdeným je Chasan Zakajev, ktorý priznal svoju vinu – spolupáchateľstvo – len čiastočne.

Odsúdený o ničom nevedel

Pred súdom totiž vyhlásil, že nebol členom bandy Šamiľa Basajeva. Tvrdil tiež, že nemal informácie o pripravovanom teroristickom útoku. Podľa vlastných slov sa tiež domnieval, že do Moskvy prepravuje zbrane a náboje, nie výbušninu. Dodal, že ako odmenu za prepravu tohto nákladu mu objednávatelia sľúbili 800 dolárov. Dodal, že mu zaplatili len polovicu sumy, preto ďalej odmietol s teroristickým komandom spolupracovať.

Prokuratúra žiadala uznať Zakajeva za vinného z prípravy na teroristický útok, z pokusu o vraždu dvoch a viac osôb, pokusu o obsadenie budovy, ako aj za zadržiavanie rukojemníkov. Žiadala preňho trest odňatia slobody na 23 rokov a vyhovieť žalujúcim stranám v civilných sporoch o odškodné.

Žiadali stiahnuť celú žalobu

Zakajevov advokát zasa žiadal stiahnuť žalobu vo všetkých bodoch. Tvrdil, že jeho mandant je vinný len v bode týkajúcom sa zaobstarania a prevozu zbraní. Advokát dodal, že proti utorkovému verdiktu vojenského súdu sa odvolá.

Na dlhé tresty väzenia boli predtým v Rusku v tejto, tzv. kauze Nord-Ost odsúdení šiesti spolupáchatelia. Po jednom, Gerichanovi Dudajevovi, je stále vyhlásené medzinárodné pátranie.

Teroristický útok v divadelnom centre Na Dubrovke v Moskve sa začal 23. októbra 2002 počas predstavenia muzikálu Nord-Ost. Útočníci vzali za rukojemníkov viac ako 900 ľudí, ktorých zadržiavali tri dni. Ráno 26. októbra policajné zložky podnikli útok na budovu, pričom zabili všetkých 40 teroristov. O život však podľa oficiálnych údajov prišlo aj 130 rukojemníkov.

Bezpečnostné zložky zabili viac rukojemníkov ako teroristi

Samotní militanti zastrelili piatich rukojemníkov. Príbuzní obetí tvrdia, že smrť rukojemníkov zapríčinila nesprávna koncentrácia paralyzačného plynu, ktorý bol použitý, keďže militanti hrozili, že budovu vyhodia do vzduchu. Podľa pozostalých i preživších vysoký počet obetí spôsobila aj zlá organizácia zásahu a neskoré poskytnutie lekárskej pomoci. Mnohí z preživší majú doteraz vážne zdravotné problémy.

Advokát preživších Igor Zuber pre agentúru Interfax vyjadril nespokojnosť s doterajším vyšetrovaním prípadu. Poukázal na to, že doteraz nie sú známe okolnosti a príčina smrti žiadneho z rukojemníkov. Dodal, že ani vyšetrovatelia ani súd doteraz nezistili, kto velil záchrannej operácii, aký plyn bol použitý a kto na to vydal rozkaz. Nie je preskúmané ani to, akým spôsobom sa poskytovala po útoku lekárska starostlivosť zraneným. Advokát konštatoval, že „Rusko neplní rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva, a to bez ohľadu na to, že dohľad nad prípadom prevzala Rada ministrov Rady Európy“.