Po deviatich mesiacoch opráv sprístupnili Ježišovu hrobku

Pre britský denník The Guardian jeden z realizátorov opráv hrobky Bonnie Burnham povedal: „Ak by sme opravy neuskutočnili teraz, existovalo by veľké riziko rozpadu hrobky. Monument sme kompletne pretransformovali.“

Renováciu uskutočnil 50-členný tím expertov z Národnej technickej univerzity v Atenách, ktorí predtým pracovali na gréckom Akropolise a Hagii Sofii v Istanbule.

Celkové finančné prostriedky vynaložené na obnovu hrobky boli štyri milióny dolárov (3,7 milióna eur) a prispeli všetkých šesť cirkví(rímsko-katolíci, ortodoxní, Kopti, arménska apoštolská cirkev, sýrska a egyptská ortodoxná cirkev), ktoré si delia poručníctvo nad Bazilikou Sv. Hrobu v Jeruzaleme, kde sa hrobka nachádza.