Ruskí novinári objasnili ilegálny prevod 21 miliárd dolárov

Na predmetnom prevode sa mala podieľať sieť bánk, uviedla táto protikorupčná skupina, ktorá v roku prvý raz informovala o takzvanom Laundromate – kriminálnej finančnej schéme na transfer obrovských súm.

Spravodajcovia však teraz prichádzajú s tvrdením, že vedia, kto dostal tieto peniaze a ako banky údajne odmietli proti tomuto procesu zakročiť.

Billions of dollars were moved out of Russia in a ‘Global Laundromat’ operation. Now we can reveal where that money went. pic.twitter.com/oQSNKeg5FO